Page: «El derecho al aborto está consolidado en España. La polémica es un tema político para arrancar votos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido el derecho al aborto en España y ha manifestado que la discusión sobre la objeción de conciencia «no debería convertirse en un debate político electoralista, sino centrarse en la importancia de respetar los ... derechos establecidos en la legislación española«.

Así lo ha asegurado en una entrevista concedida al programa Mañaneros de TVE, donde ha calificado el derecho al aborto como «un derecho consolidado en España», remarcando que la despenalización del aborto es una cuestión de larga data, que se remonta a hace años, y que está ahora «homologada con la legislación de cualquier país europeo». En su opinión, no hay necesidad de recurrir a debates que «afecten a las entrañas de la gente», ya que el aborto, aunque pueda ser un tema sensible, es «un derecho que está consolidado«.

Noticia Relacionada Ayuso, tajante sobre el aborto: «No voy a hacer una lista negra de médicos objetores» Mariano Calleja La presidenta de la Comunidad de Madrid subraya que no va a obligar a un sanitario a actuar contra su conciencia ni contra su libertad

Sobre el tema del registro de médicos objetores de conciencia, el presidente de Castilla-La Mancha ha explicado que se trata de una herramienta «voluntaria». «El registro es algo que impone la ley, pero es un registro voluntario», ha señalado García-Page. En este sentido, ha recalcado que no existe una «lista» como tal de profesionales médicos, y que aquellos que deseen manifestar su objeción pueden hacerlo de forma libre, y si en algún momento cambian de opinión, pueden «desapuntarse».

García-Page ha subrayado que la objeción de conciencia está debidamente regulada por la ley, y que «las leyes hay que cumplirlas». Según explicó, el registro tiene una función más como «una garantía para los objetores» que como una herramienta coercitiva.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para reflexionar sobre el estado de la política en España, criticando lo que consideró una tendencia a convertir cualquier asunto en «un zafarrancho de combate». En este sentido, ha lamentado que muchos debates políticos no se enfoquen en cuestiones ideológicas profundas o en modelos de sociedad, sino que se utilicen como «caldo de cultivo para cálculos electorales». Para García-Page, la política debe ser «una herramienta para mejorar la vida de las personas y no un fin en sí misma».

En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha ha instado a que los debates sobre temas sensibles, como el aborto, sean abordados con seriedad y respeto, sin caer en «provocaciones» innecesarias que solo generen división.