Corina Machado :«Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad»

Page: «El derecho al aborto está consolidado en España. La polémica es un tema político para arrancar votos»

Subraya que existe una tendencia a convertir cualquier asunto «en un zafarrancho de combate»

Feijóo pide zanjar el debate del aborto: «Dejen de manosear causas superadas de las mujeres»

Emiliano García-Page
E. Bustos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido el derecho al aborto en España y ha manifestado que la discusión sobre la objeción de conciencia «no debería convertirse en un debate político electoralista, sino centrarse en la importancia de respetar los ... derechos establecidos en la legislación española«.

