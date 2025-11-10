Suscribete a
La Casa de Cultura de Cabanillas del Campo acogerá el 16 de diciembre la entrega de los Premios al Mérito Empresarial de la región

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza este lunes y cuenta con diez categorías que buscan reconocer la excelencia y el trabajo por el desarrollo empresarial de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregará el próximo 16 de diciembre los reconocimientos correspondientes a la novena edición de los Premios al Mérito Empresarial (MÉEM) en la Casa de Cultura de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara.

Así lo ... ha anunciado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita al municipio de Villanueva de la Torre, donde ha recordado que la convocatoria, en sus diez categorías, mantiene abierta la presentación de solicitudes hasta la medianoche de este lunes.

