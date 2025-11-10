La Casa de Cultura de Cabanillas del Campo acogerá el 16 de diciembre la entrega de los Premios al Mérito Empresarial de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregará el próximo 16 de diciembre los reconocimientos correspondientes a la novena edición de los Premios al Mérito Empresarial (MÉEM) en la Casa de Cultura de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara.

Así lo ... ha anunciado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita al municipio de Villanueva de la Torre, donde ha recordado que la convocatoria, en sus diez categorías, mantiene abierta la presentación de solicitudes hasta la medianoche de este lunes.

«Es una forma de compartir ese reconocimiento que hacemos al conjunto del tejido empresarial de la región con la provincia de Guadalajara, que es uno de los territorios más dinámicos en el ámbito económico y empresarial en la región», ha señalado Franco. Noticia Relacionada Fecir entrega sus Premios al Mérito Empresarial 2024 ABC La patronal de Ciudad Real reconoce la excelencia, el esfuerzo, la trayectoria y la innovación de las empresas, pymes y autónomos de la provincia Las categorías convocadas en esta novena edición son Premio a la Mujer Empresaria, Premio a la Empresa Exportadora, Premio a la Iniciativa Exportadora, Premio a la Empresa Creadora de Empleo, Premio a la Empresa Sostenible, Premio a la Iniciativa Empresarial de Economía Social, Premio a la Iniciativa Empresarial de Responsabilidad Social Corporativa, Premio a la Empresa Familiar, Premio a la Empresa Innovadora y el Premio a la Empresa Tradicional. Los Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha se instauraron con la llegada del presidente, Emiliano García-Page, con el fin de reconocer la búsqueda de la excelencia y el trabajo por el desarrollo empresarial de Castilla-La Mancha.

