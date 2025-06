Carolina Agudo (PP): «Page necesita a Sánchez para sobrevivir, si no lo necesitara hubiera provocado su caída»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha cargado esta mañana contra el Gobierno de Sánchez en la rueda de prensa que se ha llevado a cabo en la sede del partido en la ciudad de Toledo. Carolina Agudo, secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, ha anunciado uno de los puntos que desde la bancada popular llevarán a las Cortes de Castilla-La Mancha para debatir en sede parlamentaria: el Gobierno de Sánchez y la corrupción del Partido Socialista.

La portavoz popular ha dicho que el Ejecutivo se encuentra en una «tremenda parálisis», que está provocando asfixia en los ayuntamientos de España, y ha señalado como gran responsable al presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el apoyo que realiza el gobierno autonómico con sus votos.

Un asunto relevante para el Partido Popular es el que influye en la financiación de la región. Agudo se ha mostrado preocupada por la asfixia a la que el Gobierno de España está sometiendo a los ayuntamientos castellanomanchegos en cuanto a la financiación local. Una prueba de esta preocupación fue la movilización que realizaron la pasada semana cientos de alcaldes en la puerta del Congreso de los Diputados, pidiendo una mejora de recursos financieros para «unos ayuntamientos que se encuentran asfixiados por el Gobierno de España».

«Castilla-La Mancha sigue siendo una región infrafinanciada porque no se están poniendo las bases para un nuevo modelo de financiación donde Castilla-La Mancha no pierda, como venimos perdiendo desde la época de Zapatero«, añadió.

La portavoz ha manifestado que mañana exigirán a García-Page que actúe con coherencia bajo el marco de sus declaraciones, en las que el presidente autonómico presume de sus discrepancias con Sánchez en los medios. Por lo tanto, exigirán la ruptura con el presidente.

Además, ha recordado uno de los momentos que tuvo García-Page el pasado miércoles en el programa Herrera en Cope, del director Carlos Herrera, en el que afirmaba «que si él fuera diputado, dimitiría», refiriéndose a sus ocho diputados nacionales que pueden provocar la caída de Sánchez.

«Mañana hay otro diputado en Cortes que se llama Emiliano García-Page. Por lo tanto, ¿qué va a votar mañana en el pleno de las Cortes cuando el Partido Popular proponga posicionarse en contra de las tropelías de Pedro Sánchez? ¿Va a estar en contra de lo que vamos conociendo del Gobierno o, sin embargo, va a seguir de nuevo apoyando esa trama criminal como ya nos tiene acostumbrados?« Agregando que en política lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se vota.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha acudirá mañana al pleno de las Cortes con la predisposición de que se apoye de manera unánime la petición de dimisión de Pedro Sánchez, así como la convocatoria de elecciones que permita al pueblo español votar en libertad para decidir qué gobierno es el que dirija el futuro del país.

«Si Page no lo apoya, pues seguirá siendo ese simple titular de ese dirigente socialista que habla mucho y no hace nada, y será una demostración de que a él no le importa en absoluto el daño que el 'sanchismo' está causando a todos los españoles. Solo le importan los votos que le hagan perder el gobierno de Castilla-La Mancha«, dijo Agudo.

En su intervención de diez minutos de duración, Carolina Agudo se ha pronunciado acerca del posicionamiento del presidente autonómico Page con el presidente del Ejecutivo en referencia al gasto militar, tras la posición que mantuvo Pedro Sánchez de no asumir el 5% del presupuesto en defensa exigido por el presidente de Estados Unidos, con la pretensión de elevarlo tan solo al 2,1%.

La portavoz regional del PP ha vuelto a cargar contra el líder autonómico socialista alegando que García-Page ha apoyado la mentira del líder del Ejecutivo ante la OTAN, para que después la Organización del Tratado del Atlántico Norte desmintiera al propio Sánchez, anunciando que «la OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5%», tras sus declaraciones anunciando un acuerdo.

Mañana se debatirá acerca de estos asuntos y muchos en sede parlamentaria en el pleno cabo en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que García-Page será uno de los principales focos de atención.