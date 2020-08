Don Juan Carlos viajará a varios destinos sin residencia fija Su casa seguirá siendo el Palacio de La Zarzuela, según comenta en su entorno

Almudena Martínez-Fornés SEGUIR Madri Actualizado: 06/08/2020 08:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Rey Don Juan Carlos no tendrá una residencia fija en el exterior, sino que, en principio, se desplazará por varios lugares, como ha hecho otros veranos, excepto el del año pasado, que le tuvieron que hacer un triple bypass coronario, según comentan los amigos del Rey padre a los que ha consultado ABC. Ninguno de ellos suelta prenda sobre dónde puede estar -dicen que no lo saben o que no lo han querido saber- y alguno, incluso, da pistas falsas para ayudar a proteger la intimidad de Don Juan Carlos, que ha pedido prudencia en su entorno.

De momento, los únicos hechos contrastados son que el Rey viajó en coche el domingo por la tarde desde Madrid a Sanxenxo (Pontevedra), durmió en casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, y que el lunes por la mañana, a primera hora, abandonó Sanxenxo con dirección a Portugal. A partir de ahí se borró su rastro oficial, aunque hizo algunas llamadas telefónicas desde un avión, en el que probablemente embarco en el aeropuerto internacional de Oporto.

«Tiene a migos por todo el mundo porque es una persona muy querida», indica uno de ellos, y lo más probable es que, en esta etapa de su vida, Don Juan Carlos acepte algunas de las invitaciones que recibe, especialmente ahora, que se han difundido las circunstancias en las que se ha producido su salida de España.

Todo parece indicar que Don Juan Carlos no tendrá una residencia fija en el exterior durante esta etapa que él mismo calificó de «paréntesis» en un mensaje al periodista Alfonso Ussía. De hecho, cuando se despidió de algunos de sus amigos, les comentó que su casa seguía siendo el Palacio de La Zarzuela. Además, las fuentes consultadas indicaron que, por la conversación mantenida, les dio la impresión de que Don Juan Carlos tiene previsto regresar pronto a España.

Preocupado con el Covid

Las fuentes consultadas coinciden en que Don Juan Carlos «está muy bien de ánimo y de salud, salvo la movilidad de las piernas». Sin embargo, hay una cuestión que le preocupa especialmente, y es la pandemia del Covid-19, ya que él forma parte del grupo de riesgo, por edad y por patologías previas (coronarias). Esta preocupación se la ha trasladado a sus amigos y, obviamente, está condicionando sus movimientos. Este verano toca ser prudente por razones de salud.

Aunque la decisión de abandonar España la haya tomado personalmente Don Juan Carlos para rebajar la presión sobre el Rey, lo cierto es que si el Gobierno de Sánchez no hubiera pedido más medidas contra él, Don Juan Carlos no habría tenido que irse de España este verano. Y eso es algo que indigna a algunos de sus amigos, que consideran «muy arriesgado» haber forzado la salida de España en plena pandemia de un hombre de 82 años, con un triple bypass coronario y con diez operaciones en los últimos años, cuando además no tiene abierto ningún proceso judicial.

Además del Covid y de las elevadas temperaturas que se registran en algunos de sus destinos favoritos, otro factor que condiciona los desplazamientos del padre del Rey son las tormentas tropicales -frecuentes en estas fechas-, como la que azotó el pasado fin de semana República Dominicana y ocasionó graves daños en muchas infraestructuras y viviendas, incluidas casas modernas y bien construidas. Todos estos factores influyen en que Don Juan Carlos, que viaja con un reducido equipo de escoltas y su ayudante, vaya adaptando sus planes a las circunstancias sobre la marcha.

Un viaje de incógnito

Lo cierto es que el Rey padre, a pesar de ser una de las personas más conocidas del planeta, sabe perfectamente viajar de incógnito, a qué lugares puede acudir para pasar inadvertido y cómo conseguir que el personal que le atiende guarde silencio, por lo que, salvo un descuido, lo más probable es que nadie descubra su paradero hasta que él deje de ocultarse.

Ni La Zarzuela ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han querido desvelar hasta ahora hacia dónde viajó Don Juan Carlos cuando partió de España y se espera que, en esta ocasión, el jefe del Ejecutivo mantenga la reserva y no lo desvela a un medio de comunicación afín, como ha hecho con otros asuntos delicados.