La polarización llega al Supremo

Para descrédito de la Fiscalía, en el juicio ha quedado claro que los intereses de la institución y los del Gobierno se alinearon aquel día.

Carmen Lucas-Torres

El interés político sobre quién dominaría el relato del pacto entre la Fiscalía y Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para que el segundo evitara el paseíllo por una investigación por delitos fiscales -lo que finalmente no ha conseguido- no tiene relevancia ... jurídica para el juicio contra García Ortiz, pero es la clave de la causa. En las primeras sesiones se ha demostrado que esa lucha por dominar la versión de los hechos fue una obsesión tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y una fuente de polarización trasladada al Supremo.

