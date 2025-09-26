Este es el pueblo más feliz de Cantabria, según un estudio: qué ver, cómo llegar y dónde comer

Existen varios factores que determinan la felicidad de una persona. Uno de ellos es el lugar en el que vive. España es un país muy admirado por el resto de sus vecinos europeos, especialmente por su calidad y esperanza de vida, su cultura e historia.

A pesar de lo positivo, no en todas las ciudades y pueblos se es igual de feliz. Las diferencias pueden estar motivadas por aspectos como el tipo de clima, los niveles de contaminación, la cercanía a espacios naturales, los servicios de los que se dispone o el estilo de vida. Nada tiene que ver el norte con el sur o estar en urbes masificas con residir al lado del mar.

Un estudio realizado por la consultora YouGov y la empresa Azucarera ha determinado cuál es la localidad más feliz de Cantabria en 2025.

El pueblo más feliz de Cantabria en 2025, según un estudio

Un estudio, realizado por YouGov y Azucarera, revela cuáles son los 39 pueblos más felices de España. Gracias a esta investigación, también se ha podido conocer el municipio de Cantabria en el que más felicidad se respira y el porqué.

La localidad ganadora es San Vicente de la Barquera. Ha sido elegida por «el entorno natural, por su belleza, y por su gente». Además, ocupa la novena posición del ranking general.

San Vicente de la Barquera se sitúa en la costa occidental de Cantabria. En concreto, se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre. Es un espacio natural protegido de gran valor ecológico integrado por rías, acantilados, playas, dunas praderías y bosques.

Qué ver en San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera tiene una extensión de 41 kilómetros cuadrados y reúne todos los valores y atractivos de la 'España Verde'. Según se detalla en la página web del Ayuntamiento, tiene un «destacado patrimonio monumental, una reconocida gastronomía y una profunda tradición popular que se refleja en sus diversas manifestaciones festivas y artísticas». Asimismo, fue un importante paso del Camino de Santiago en la ruta costera.

Aquellos que se acerquen a San Vicente de la Barquera no pueden perderse su puerto pesquero. También hay que visitar el Castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles. Desde allí se pueden disfrutar de una impresionantes vistas de la ría. Por último, es obligatorio contemplar el llamado Puente de la Maza y dar un agradable paseo por su casco antiguo.

Dónde comer en San Vicente de la Barquera

El portal Tripadvisor tiene un listado con los mejores restaurantes de San Vicente de la Barquera para comer.

Mejores restaurantes en San Vicente de la Barquera Sotavento

Restaurante Las Redes

El Bodegón

Restaurante Boga-Boga

Restaurante Puente La Maza

La Ostrería San Vicente

Al lío

Cómo llegar a San Vicente de la Barquera

A San Vicente de la Barquera desde Madrid se puede llegar de diversas maneras: en coche, tren, autobús y avión.

En coche se tardan alrededor de 4 horas y 47 minutos, puesto que hay una distancia total de 412 kilómetros. El precio son de 65 a 94 euros.

También se puede ir en autobús y el billete cuesta entre 48 y 85 euros, según el día en el que se viaje. El tiempo estimado es de 6 horas. Esta es calificada como «la mejor opción».

Otra forma de llegar hasta San Vicente de la Barquera es cogiendo un tren con destino Santander y allí subirse a un autobús que pare en el pueblo. El trayecto dura unas 6 horas y 25 minutos y vale entre 47 y 99 euros.

El método «más rápido», aunque menos económico, es ir en avión hasta Santander y después ir en autobús hasta San Vicente de la Barquera. El coste varía en función de la antelación con la que se hayan comprado los vuelos, por lo que puedes pagar 50 o 250 euros.

El pueblo más feliz de España en 2025

San Vicente de la Barquera es el pueblo más feliz de Cantabria pero, ¿cuál es el más feliz de España? El estudio indica que Chipiona (Cádiz, Andalucía) ocupa el puesto número uno de este ranking por «su gente, su clima y su filosfía de vida».