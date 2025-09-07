El pueblo más barato de Cantabria para comprar una casa en 2025: 39.000 euros y 270 metros cuadrados

Comprarse una casa se ha convertido en un imposible para muchos, pues los precios en el sector inmobiliario están completamente disparados. En España, el coste medio del metro cuadrado se sitúa en 2.498 euros. Esto supone un incremento de casi 15 puntos respecto a 2024.

Los lugares más caros para vivir son Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia. La gran mayoría de ciudades de Cantabria tampoco se salvan. El precio medio del metro cuadrado en esta comunidad autónoma alcanza los 1.959 euros, según datos del portal Idealista. En tan solo un año se ha producido una subida del 17,6%.

Precio de la vivienda en algunas ciudades de Cantabria Santander : 2.881 euros el metro cuadrado.

Castro-Urdiales : 2.473 euros el metro cuadrado.

Noja : 2.830 euros el metro cuadrado.

Santa Cruz de Bezana : 1.947 euros el metro cuadrado.

Comillas : 2.641 euros el metro cuadrado.

Laredo : 2.518 euros el metro cuadrado.

Suances: 2.905 euros el metro cuadrado.

Como se puede comprobar, en la mayoría de las localidades de Cantabria el coste medio del metro cuadrado baja de los 1.000 euros. Sin embargo, existe un pueblo donde adquirir un inmueble es un poco más asequible. De hecho, en este sitio se pueden encontrar casas de 270 metros cuadrados por 39.000 euros.

Campoo de Enmedio, el pueblo más barato de Cantabria para comprar una casa

El pueblo más barato de Cantabria para comprar una casa este 2025 es Campoo de Enmedio. Se trata de un municipio tranquilo, ideal para aquellos que quieran huir de las grandes urbes. Cuenta con un total de 3.736 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este municipio comprende 16 núcleos de población: Aldueso, Aradillos, Bolmir, Cañeda, Celada Marlantes, Cervatos, Fombellida, Fontecha, Fresno del Río, Horna de Ebro, Matamorosa (capital), Morancas, Nestares, Requejo, Retortillo y Villaescusa.

Campoo de Enmedio destaca, sobre todo, por su patrimonio artístico y natural. Algunos puntos de interés son los castros cántabros, las ruinas romanas de Juliobriga y la Colegiata de San Pedro de Cervatos del periodo románico.

Otro de los grandes atractivos de este pueblo es que el precio de la vivienda es más barato. El metro cuadrado cuesta una media de 665 euros y lo mejor es que se ha producido un descenso de más de 15 puntos si esta cifra se compara con la del año pasado.

Tras realizar una búsqueda mediante el portal pisos.com, se pueden encontrar ofertas de todo tipo. Por ejemplo, se vende una casa de 270 metros cuadrados por 39.000 euros en Fombellida. Esto quiere decir que el metro cuadrado no alcanza los 145 euros.

pisos.com

En la descripción del anuncio se detalla que el inmueble, formado por tres habitaciones y un baño, «necesita rehabilitación integral» y «se vende con todo el material para la rehabilitación de la cubierta, aislante y viguetas de madera». Asimismo, tiene una «excelente parcela de 1.568 metros cuadrados», que se sitúa en la parte de atrás.