Mario Picazo advierte del impacto que tendrá el paso del huracán Gabrielle en España: «Estaremos muy pendientes»

En los últimos días España ha experimentado un cambio de tiempo muy notable y brusco. Desde el pasado fin de semana las temperaturas han bajado drásticamente y las lluvias han sido protagonistas en algunas zonas de la península.

La llegada del otoño conlleva un tiempo algo más inestable y días más frescos, cosa que ya estamos experimentando en gran parte del país y que la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha indicado en sus pronósticos del tiempo.

De hecho, ya se han registrado las primeras heladas y nevadas de esta estación en los Pirineos y, en zonas de Castilla y León o el País Vasco, los termómetros han marcado temperaturas por debajo de los cinco grados.

De cara a los próximos días, la Aemet apunta a que esto cambiará, ya que vamos a notar una subida generalizada de las temperaturas y tiempo algo más estable en la mayoría del territorio español. Pero esto se confrontará el fin de semana con la posible influencia del paso del huracán Gabrielle cerca de nuestro país.

Mario Picazo explica cómo puede afectar a España el huracán Gabrielle

Sobre ello ha hablado el meteorólogo Mario Picazo quien, en su previsión para eltiempo.es, ha advertido de lo que podemos esperar de la situación meteorológica de cara al final de la semana. Entre otras previsiones, indicaba que «estaremos pendientes de los restos del huracán Gabrielle, que podrían acercarse al noroeste de la península el próximo fin de semana».

Al profundizar sobre este, Picazo revela lo siguiente: «Pasará cerca de las Azores a última hora del viernes con vientos de unos 150 km/h, iniciando entonces una transición a tormenta extratropical. El sábado debería ser ya un sistema post-tropical con vientos de alrededor de 100 km/h sobre mar abierto, y para la madrugada del domingo, al aproximarse a Portugal y España, se espera que se haya debilitado hasta unos 75 km/h».

De este modo, el huracán como tal se habrá convertido en algo más parecido a una borrasca cuando afecte a nuestro país, pero no por ello quedaremos exentos de sentir las consecuencias de su trayectoria cerca de España.

«Lluvia intensa y rachas de viento fuerte»

«Aunque Gabrielle ya no llegará como huracán, sí podría dejar episodios de lluvia intensa, rachas de viento fuerte en la costa y fuerte oleaje, sobre todo en el litoral oeste de Portugal y en Galicia, entre la noche del sábado y el domingo», explica Picazo a través de una publicación en su cuenta de X, donde indicá que seguirá actualizando información sobre el huracán Gabrielle «día a día».

El huracán Gabrielle avanzando esta mañana direccion ENE a 40 km/h con vientos sostenidos de 185 km/h (CAT3). La prediccion hoy apunta a que se debilitará de forma progresiva antes de llegar a la península ibérica este fin de semana. A medida que avance hacia el noreste se… pic.twitter.com/RfAuo4Xxyk — Mario Picazo (@picazomario) September 24, 2025

De este modo, aunque las temperaturas van a subir en casi toda España ester viernes, sábado y domingo, el impacto de la trayectoria e intensidad que lleve huracán Gabrielle puede hacer que el fin de semana se vea afectado por lluvias por la zona oeste del país, aunque aún quedan unos días para saber con más exactitud cuáles serán sus efectos finalmente.