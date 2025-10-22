Suscribete a
VOLCANES

Los terremotos entre Gran Canaria y Tenerife, más frecuentes pero no «anómalos»

«No puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria», señala el Instituto

Trabajo de campo de Involcán en el Parque Nacional del Teide!
Trabajo de campo de Involcán en el Parque Nacional del Teide! INVOLCÁN/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

En los últimos días se han registrado terremotos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, algunos de los cuales han sido ligeramente sentidos por la población, siendo estos máas frecuentes pero no por ello anómalos. Así lo ha explicado el Instituto Volcanológico de ... Canarias (Involcán), que señala que «aunque la sismicidad registrada durante la última semana es ligeramente superior al promedio, no puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria«.

