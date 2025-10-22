VOLCANES
Los terremotos entre Gran Canaria y Tenerife, más frecuentes pero no «anómalos»
«No puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria», señala el Instituto
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
En los últimos días se han registrado terremotos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, algunos de los cuales han sido ligeramente sentidos por la población, siendo estos máas frecuentes pero no por ello anómalos. Así lo ha explicado el Instituto Volcanológico de ... Canarias (Involcán), que señala que «aunque la sismicidad registrada durante la última semana es ligeramente superior al promedio, no puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria«.
El archipiélago canario se encuentra «dentro de la placa tectónica africana y está sometido a una ligera actividad tectónica», explica Involcán. «Existen varias fallas sísmicas que atraviesan las islas y originan una sismicidad de fondo persistente» y en ocasiones «estos terremotos pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser perceptibles». Involcán ha recordado el terremoto del 9 de mayo de 1989, localizado entre Tenerife y Gran Canaria, que alcanzó una magnitud de 5,2 y fue sentido claramente en ambas islas.
Entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre de 2025, a unos 4-5 km de la costa de Las Eras (Tenerife), se detectó un enjambre sísmico compuesto por más de 15 pequeños terremotos, con una magnitud máxima de 2,0. Los hipocentros se localizaron principalmente entre 15 y 25 kilómetros de profundidad.
El sábado 18 de octubre de 2025, a las 21:17 horas (hora canaria), se registró un terremoto de magnitud 2,8, situado entre Tenerife y Gran Canaria, a unos 26 kilómetros de profundidad. En esta misma zona, el martes 21 de octubre de 2025, a la misma hora, se produjo otro sismo de magnitud 2,7, con hipocentro a unos 23 kilómetros.
Asimismo, el lunes 20 de octubre, entre las 4:08 y las 21:02 horas (hora canaria), se detectaron seis pequeños terremotos cerca de la localidad de Agaete (Gran Canaria), a una profundidad aproximada de 2 kilómetros. El evento de mayor magnitud alcanzó un valor de 2,2.
Durante los últimos cinco años, el número promedio semanal de terremotos ha sido de 26,8 en Tenerife, 1,1 en Gran Canaria y 8,1 en el canal entre ambas islas.
Actualmente, se puede identificar en las islas de forma clara la sismicidad volcánica bajo la caldera de Las Cañadas (Tenerife), la actividad entre Tenerife y Gran Canaria, y la sismicidad más dispersa bajo la isla de Gran Canaria.
