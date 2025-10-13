Suscribete a
ABC Premium

VOLCÁN LA PALMA

Lo que Canarias debe aprender del volcán de La Palma: «Salvar vidas no basta»

El fotógrafo Alfonso Escalero, Premio Cabildo de La Palma por su labor altruista durante la erupción, lanza trece propuestas para estar preparados ante erupciones futuras

Simulacro: el viernes a las 9 horas, erupción volcánica en Tenerife

Erupción de Tajgaite
Erupción de Tajgaite CEDIDA I LOVE THE WORLD

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El fotógrafo Alfonso Escalero, quien recibió este año el Premio Cabildo de La Palma por su labor altruista en favor de la población afectada en la erupción en La Palma, ha advertido que hay lecciones del volcán que están por aprender: «No basta con ... salvar vidas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app