Rescatado en El Hierro un cayuco con 198 personas, entre ellos 18 niños pequeños y una bebé

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 23/09/2025

Actualizado a las 10:09h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Un cayuco ha sido localizado en aguas de El Hierro con 198 personas a bordo, entre ellas 18 menores de corta edad y una bebé.

La embarcación fue encontrada a unos 16 kilómetros de la costa por el ecoradar SIVE de la Guardia Civil, que activó el protocolo de rescate. hasta el lugar se ha desplazado la salvamar Navia, que adelantó que era un grupo grande de migrantes de unas 180 personas.

La embarcación de Salvamento les ha acompañado al puerto de La Restinga donde fueron atendidos por el dispositivo de emergencia de la Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, la Policía y la Guardia Civil. En un primer momento de la asistencia, dos mujeres fueron derivadas al hospital de la isla con síntomas de hipotermia y deshidratación.

De acuerdo a los datos que han adelantando medios locales, la mayoría de los ocupantes proceden de Gambia, Sierra Leona, Namibia, Guinea y Senegal. Salieron hace siete días desde la localidad de Barra (Gambia) con destino Canarias.