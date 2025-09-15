INMIGRACIÓN
Rescatado un cayuco con 235 personas y 22 menores a 13 kilómetros de El Hierro
Uno de los migrantes estaba en mal estado de salud y se pensó en activar un helicóptero de rescate
Salvamento Marítimo ha localizado a primera hora de este lunes un cayuco con 235 migrantes subsaharianos, concretamente 149 hombres, 64 mujeres y 22 menores, que navegaban a unos 13 kilómetros al suroeste de La Restinga (El Hierro).
La embarcación fue localizada gracias al eco del radar de la Guardia Civil el que puso en aviso sobre una posible embarcación irregular cerca de la isla, por lo que se activó a la salvamar Navia. Se supo que viajaban más de 100 migrantes desde un primer momento, y ha sido el primer recuento el que ha confirmado el número final de ocupantes.
Una vez en el lugar, localizó el cayuco y, debido a las condiciones del mar y al volumen de personas que había, no era posible remolcarlo a puerto con seguridad y fue necesario enviar a la salvamar Nipha como refuerzo.
Por su parte, uno de los migrantes estaba en mal estado de salud y se pensó en activar un helicóptero de rescate aunque finalmente no fue necesario.
Con todo, las dos salvamares arribaron al Muelle de Las Restinga sobre las 09.30 horas, siendo los migrantes asistidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos.
