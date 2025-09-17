Agresiones, torturas y arrojados vivos al mar: prisión provisional para los patrones de un cayuco con más de 50 desaparecidos

Las salvamar Navia y Diphda han rescatado este lunes a 235 personas de un cayuco que fue localizado en aguas cercanas a El Hierro

17/09/2025

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 19 personas como presuntos responsables de homicidios y torturas a bordo de un cayuco rescatado el pasado 24 de agosto.

Según las declaraciones de los testigos, varios de los migrantes detenidos no solo patroneaban la embarcación, sino que además agredieron a decenas de personas, golpeándolas y maltratándolas de diferentes formas. En algunos casos, llegaron a arrojar a migrantes vivos al mar y se negaron a socorrer a quienes caían accidentalmente al agua.

Los testigos señalan la desaparición de unas 30 personas arrojadas por la borda, aunque los investigadores estiman un total de más de 50 fallecidos o desaparecidos, teniendo en cuenta que el cayuco partió con unas 300 personas a bordo.

Las causas de estas muertes, según los testimonios, estarían relacionadas con supersticiones que señalaban como «brujos» a determinados tripulantes cuando ocurrían incidentes durante la travesía, tales como averías del motor, escasez de alimentos o mal tiempo. Asimismo, se documentaron homicidios por el simple hecho de que algunas personas protestaran o mostraran su disconformidad con las condiciones del viaje.

La embarcación se encontraba a la deriva en aguas próximas a Gran Canaria y en su interior se encontraban 248 migrantes, de los que uno de ellos falleció poco después en el hospital. Varios migrantes que viajaban en el cayuco relatan homicidios, lesiones y torturas cometidas durante la travesía. Además, se investiga la desaparición de al menos 50 personas arrojadas al mar. Todos los arrestados, que viajaban en la misma embarcación, han ingresado en prisión provisional.

La investigación -desarrollada por BPEF de Las Palmas de Gran Canaria y efectivos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, enmarcados en la Operación Tritón especializados en lucha contra las redes de inmigración irregular desarrollada por la UCRIF Central- apuntan a que en el cayuco habría partido de Senegal inicialmente con unas 300 personas, estimándose la desaparición de al menos 50 migrantes durante los 11 días que habría durado el trayecto.

La embarcación, de madera y con unos 20 metros de eslora, fue localizada a la deriva por la Guardamar Urania, que trasladó a los 248 ocupantes hasta el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

En virtud de los hechos investigados, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de 19 migrantes identificados como presuntos patrones de la embarcación, todos ellos se encuentran en prisión provisional. A los arrestados se les imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones y torturas.