Prohens reprocha que el Gobierno niegue la contingencia migratoria a Baleares antes de su presentación formal La dirigente critica la «curiosa» prioridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para declarar la emergencia para atender a los adultos llegados en pateras, pero no para los menores no acompañados en centros saturados

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens (PP), puso este martes el foco en el trato desigual del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la crisis migratoria, señalando directamente al delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez Badal, quien negó la posibilidad de declarar la contingencia migratoria antes incluso de que la solicitud se presentara formalmente.

«Salió a decir que no se nos daría la contingencia antes de conocer los datos, los argumentos o cómo lo habíamos planteado», denunció Prohens sobre la reacción del delegado del Gobierno, que argumentó que Baleares no cumple los criterios de contingencia, al no triplicar su capacidad como Canarias, Ceuta o Melilla.

Prohens consideró «curioso», además, que el Ejecutivo declare la emergencia migratoria para levantar infraestructuras modulares en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera, pero no se reconozca la misma «emergencia social» para los menores inmigrantes, atendidos en centros de acogida gestionados por la comunidad autónoma con una sobreocupación superior al 1.000%.

«Para estos no hay hoteles, ni carpas, ni recursos. Sólo imposiciones, amenazas e insultos», subrayó la líder regional del PP, reprochando las palabras de Rodríguez Badal, que propuso que los menores «pueden pasar una o dos noches en hoteles si no hay alternativa» cuando no se les pueda dar una acogida «estructural».

La presidenta de Baleares también denunció la falta de respuesta del Gobierno central ante los intentos de coordinación de la consejera de Familias, Sandra Fernández, para gestionar la acogida de menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Según Prohens, el Ejecutivo ha tardado en reaccionar y no ha ofrecido soluciones concretas, limitándose a declaraciones públicas que parecen buscar únicamente «apaciguar titulares».

Sin respuesta

Lo ocurrido, según Prohens, pone de manifiesto un doble rasero en la política migratoria del Gobierno: se movilizan recursos rápidamente para adultos en situación irregular, con hoteles y carpas, mientras se ignoran las necesidades urgentes de los colectivos más vulnerables.

Prohens aseguró que todavía no ha recibido respuesta a ninguna de las peticiones que el Gobierno regional ha trasladado en las últimas semanas al Ejecutivo central sobre la crisis migratoria, y que nadie se ha interesado por la situación directamente con ella.

Por su parte, la consejera de Familias, Sandra Fernández, confirmó que se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, enviándole una carta -aún sin respuesta- en la que expresaba la disposición del Gobierno balear a sentarse con el Ejecutivo central para abordar el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Pérez, en una entrevista concedida a la Cadena SER, tendió la mano al Gobierno autonómico y lo invitó a reunirse próximamente. Asegura ahora que el número de menores que Baleares deberá acoger será «significativamente inferior» a los 49 inicialmente previstos.