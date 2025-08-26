Suscribete a
Baleares no descarta solicitar la contingencia migratoria ante la llegada incesante de inmigrantes a sus costas

Antes de eso, no obstante, el gabinete de la popular Marga Prohens acudirá al Supremo para pedir la suspensión del decreto

El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más

La presidenta balear, Marga Prohens
Joan Guirado

Madrid

La comunidad autónoma de Baleares no descarta seguir los pasos de Canarias, Ceuta y Melilla y solicitar la contingencia migratoria ante el avance de la llegada de pateras a sus costas, que ha crecido un 77% en los últimos meses. La activación de ese ... mecanismo permite a los territorios a los que se le conceda quedar fuera del reparto ordinario decretado por el Gobierno, además de facilitar la derivación automática de los niños que lleguen a las islas cuando se triplique su capacidad ordinaria de acogida.

