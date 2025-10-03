El municipio más rico de Asturias no es Oviedo ni Gijón: esta localidad tiene la mayor renta media del Principado

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana los datos estadísticos de declarantes de IRPF, lo que permite vislumbrar cuáles son los municipios más ricos y más pobres de España y por provincias en función de los datos de 2023.

Pozuelo de Alarcón vuelve a ser el municipio de España con mayor renta media bruta, con 88.011 euros anuales. Si atendemos a la renta mediana bruta, que permite acercarse más al nivel de vida de cada localidad, es el también madrileño Boadilla del Monte el que se sitúa por encima de Pozuelo.

Los 10 municipios más ricos de España se reparten entre localidades de Madrid y Cataluña. Se cuela en la posición número ocho la localidad alicantina de Aigües. En el caso de Asturias, no aparece ninguno de sus municipios entre los 25 más ricos de toda España.

Este es el municipio más rico de Gijón

En el Principado, las localidades con más renta media no son ni Oviedo ni Gijón. Para encontrarla hay que trasladarse a la comarca de Avilés, a la localidad de Castrillón, reconocida por sus playas y su patrimonio industrial.

En este pueblo de Asturias la renta media es de 33.887 euros brutos anuales. En este caso, Castrillón es también el municipio que mayor renta mediana tiene, es decir, con mayor nivel de vida. La cifra se sitúa en los 28.429 euros brutos anuales.

Oviedo es el segundo municipio más rico con una renta media de 33.407 euros brutos anuales. En el caso de Gijón esta localidad baja hasta el puesto número cinco con 31.516 de renta media bruta anual.

Los 10 municipios de más de 1.000 habitantes más ricos de Asturias por su renta media Castrillón: 33.887 euros

Oviedo: 33.887 euros

Llanera: 33.407 euros

Muros de Nalón: 32.227 euros

Gijón: 31.569 euros

Siero: 31.516 euros

Morcín: 30.868 euros

Illas: 30.662 euros

Gozón: 30.402 euros

Noreña: 30.292 euros

Estos datos se refieren a los municipios de más de 1.000 habitantes. En el otro lado, Somiedo es el más pobre en función de su renta media con 20.059 euros brutos anuales. Acompañan a esta localidad en la parte baja de la tabla otras como Villayón, Allande, Cabrales, Peñamellera Baja, Caso o Ribadedeva.