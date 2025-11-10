Suscribete a
ABC Premium

Adriana Lastra, ingresada desde el sábado, suspende su agenda por cuestiones médicas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha trasladado su «cariño» y su «fuerza»

Ayuso, evacuada en ambulancia tras sufrir una «fuerte gastroenteritis» durante la misa del día de la Almudena

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en una imagen de archivo
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en una imagen de archivo Ignacio Gil

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se encuentra ingresada desde el pasado sábado en el Hospital Central Universitario de Asturias, donde le están practicando diferentes pruebas a raíz de una indisposición. Este malestar la ha obilgado a cancelar su agenda, tal y ... como recoge el periódico 'El Comercio'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app