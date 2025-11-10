Adriana Lastra, ingresada desde el sábado, suspende su agenda por cuestiones médicas

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se encuentra ingresada desde el pasado sábado en el Hospital Central Universitario de Asturias, donde le están practicando diferentes pruebas a raíz de una indisposición. Este malestar la ha obilgado a cancelar su agenda, tal y ... como recoge el periódico 'El Comercio'.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha hecho eco de la noticias y ha aprovechado sus redes sociales para mandarle toda su «fuerza» y su «cariño». «Estoy seguro que pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos», ha escrito en su cuenta de X, antes Twitter.

Todo mi cariño y apoyo, así como aprovecho para enviarle toda mi fuerza a Adriana. Estoy seguro que pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos.https://t.co/GiAOppiInC a través de @lanuevaespana — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 10, 2025

Uno de los últimos actos de la delegada del Gobierno fue una reunión con las principales asociaciones profesionales de guardias civiles de Asturias (UniónGC) para abordar la posibilidad de dotar de un nuevo cuartel a Pola de Siero.

Unos días antes, Lastra había sido noticia cuando el PP de Asturias le reclamó que aclarara «con urgencia» su papel «en el trasiego de sobres con dinero en Ferraz» cuando era número dos de Pedro Sánchez.