Ayuso, evacuada en ambulancia tras sufrir una «leve indisposición» durante la misa del día de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que ser evacuada en una ambulancia del Summa tras sentir una leve indisposición mientras asistía a la misa por el día de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
La presidenta había atendido a los medios de comunicación a su llegada a la Catedral, donde expresó que iba a pedir a la patrona «prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas».
Isabel Díaz Ayuso, en el especial por el día de la Almudena en Telemadrid
Asimismo, visitó la alfombra roja floral que engalana el paso de la Virgen, antes del inicio de la misma. Fue entonces, ya con la liturgia empezada, cuando empezó a sentirse mal y se decidió evacuarla en ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro», según indicaron fuentes de su equipo a Europa Press.
