Aragonès sube la puja de la investidura y exige a Sánchez negociar ya el referéndum de secesión

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha instado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a que ponga en marcha «una nueva fase de la negociación» entre los dos ejecutivos para concretar la celebración de un referéndum de independencia. El secesionismo da por hecha así la amnistía para los procesados por el 'procés', que sumada al indulto a los condenados por el 1-O y la eliminación de la sedición del Código Penal, cerrarían la etapa previa a la exigencia única de la autodeterminación.

Pere Aragonès ha utilizado el mensaje institucional en la víspera de la Diada de este año para subir la apuesta a Sánchez y enviar un mensaje de advertencia: «La amnistía, por sí sola, no resuelve el conflicto de soberanía con el Estado. Cataluña quiere votar libremente sobre la independencia. Y hasta que el Estado español no dé respuesta a este reivindicación democrática, el conflicto existirá». El presidente autonómico, colíder de ERC, sube la puja de Junts, partido que para negociar la investidura del candidato del PSOE exige la aprobación de una ley de amnistía.

Se viven momentos de optimismo en las filas independentistas y el discurso de Aragonès ha sido una buena muestra de ello: «Tenemos la oportunidad de resolver el conflicto de soberanía con el Estado. Ahora es el momento». Este año coincide la celebración de la fiesta autonómica catalana con el trámite de elección de presidente del Gobierno tras la cita con las urnas del 23J. El resultado ha situado a ERC y Junts (así como al PNV) en actores imprescindibles para la gobernabilidad del país. Una coyuntura política que ha centrado el discurso del presidente de la Generalitat.

Por esto, el secesionismo considera que puede conseguir su objetivo y dejar atrás «definitivamente» la «represión» que, desde su punto de vista, lleva a cabo el Estado contra los independentistas. La solución pasaría, pues, por la celebración de un referéndum «sin ningún límite». «Sabemos que es difícil, que el Estado no nos lo pondrá fácil y que no nos regalará nada; que siempre habrá quien reme en contra y que intentará deshacer todos los avances que hemos hecho. Pero también sabemos que no hay nada imposible», ha señalado, para hacer un llamamiento a las fuerzas y ciudadanos independentistas a que unan sus fuerzas y «esfuerzos».

La amnistía es solo el punto de partida

En cualquier caso, Aragonès ha recordado, en su mensaje televisado y dirigido básicamente a los catalanes independentistas y a los catalanoparlantes, que «Cataluña tiene la llave de la gobernabilidad del Estado» y, por este motivo, los partidarios de la ruptura de España «han de aprovechar esta fuerza para hacer posible todo lo que hasta ahora no era posible». Un 'imposible' que no se queda en la amnistía.

Más bien lo contrario. La amnistía no es nada más que el principio. Y ha puesto nuevas condiciones a Sánchez: «Iniciar de forma inmediata una nueva fase de la negociación centrada única y exclusivamente en el fondo del conflicto. Una nueva fase de la negociación donde el Gobierno del Estado y el de Cataluña acuerden cómo damos respuesta a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña de decidir votando cuál ha de ser el futuro político del país».

El presidente de la Generalitat ha reconocido que el independentismo está «forzando» al Ejecutivo, desde junio en funciones, «a dar pasos decisivos por la amnistía», una condición de Junts imprescindible para negociar la investidura de Sánchez a la que ahora se suma ERC. «Este es el camino», se ha jactado. Pero no es suficiente y hasta que no se celebre un referéndum de secesión en Cataluña, con reconocimiento por parte de las instituciones del país y a nivel internacional, «el conflicto existirá». De ahí que, en opinión de Aragonès, ha llegado el momento de «iniciar una segunda fase de negociación».

Para esta nueva etapa, el presidente autonómico tiene pensado proponer un pacto en la línea del acuerdo de claridad canadiense, que un grupo asesor de la Generalitat lleva meses trabajando en ello y cuya propuesta le hará llegar a Aragonès en un mes, aproximadamente. «La amnistía es el punto de partida de la etapa que ahora iniciamos. No es el final de nada y el Estado lo sabe», ha añadido.

Lengua catalana, déficit fiscal y Cercanías

El discurso institucional también ha servido para poner de manifiesto la intención de la Generalitat de promover el uso del catalán («pilar de la nación») hasta los aspectos más personales. La voluntad del nacionalismo es que el catalán sea «lengua común» de Cataluña, en lugar del español, que lo es de toda España. Así, el tema central de la Diada institucional es la defensa del catalán, en contraposición del español. Y así lo ha expresado Aragonès que, a pesar de esto, ha reconocido la pluralidad y diversidad de la región. Pero no la lingüística.

El presidente autonómico ha defendido «mantener viva la lengua» reforzándola en la escuela, en referencia al incumplimiento de la sentencias de los tribunales para que los colegios impartan, al menos, un 25% de las horas lectivas en español, y poniéndola «en cada rincón de nuestra vida». Así ha hecho un llamamiento a que el catalán se haga imprescindible y que se convierta en «lengua común» y «elemento de identificación colectiva y expresión de una cultura propia en constante construcción con aportaciones de todo el mundo».

Durante los menos de diez minutos que ha durado el mensaje, el colíder de ERC también ha recordado otras reivindicaciones nacionalistas como el «déficit fiscal», que impide el crecimiento del «potencial» de Cataluña, en su opinión y la gestión de Cercanías. Aragonès ha iniciado su intervención con unas palabras de recuerdo para las víctimas y sus familias marroquíes que este sábado han sufrido un terremoto que ha dejado miles de muertos y heridos.