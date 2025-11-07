Suscribete a
ABC Premium

Azcón conoce los centros formativos que replicará Microsoft en su Región Cloud en Aragón

La delegación autonómica ha conocido en Leesburg (Virginia) cuáles son las nuevas titulaciones profesionales que se implantan de la mano del gigante tecnológico para adecuar el mercado laboral

Microsoft aspira a que sus centros de datos en España no consuman agua para su refrigeración

Azcón ve en Loudoun (EE.UU.) el parangón perfecto de Aragón: «Cada empleo en un centro de datos genera seis en la economía local»

Azcón, en las instalaciones de Microsoft en Leesburg (Virginia).
Azcón, en las instalaciones de Microsoft en Leesburg (Virginia).

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado en las últimas horas en Leesburg (Virginia) distintos centros de datos de Microsoft, así como la escuela de formación en materia tecnológica ligada a la 'Northern Virginia Community College'. Este ... modelo formativo va a replicarse en la comunidad maña de la mano de Microsoft para acercar oportunidades de aprendizaje y empleo en el sector de los centros de datos y las tecnologías de la información a jóvenes y profesionales de la comunidad autónoma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app