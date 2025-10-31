Suscribete a
ABC Premium

Pillada con el micrófono abierto la presidenta de las Cortes de Aragón, sobre el líder de IU: «¿Se droga?»

IU denuncia la «falta de respeto institucional» de Marta Fernández, que se escuda en que era sobre otro asunto y en una «conversación privada» con el vicepresidente (PP) de la Cámara autonómica

Azcón estalla contra Vox y en defensa de Lambán: «Nos pusimos coche oficial al dejar de ser presidentes por su estado de salud. Lo que usted dice es indigno»

El escritor turolense Javier Sierra ha visitado este viernes La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Marta Fernández
El escritor turolense Javier Sierra ha visitado este viernes La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Marta Fernández cortes de aragón

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tremenda polémica en las Cortes de Aragón entre el diputado de Izquierda Unida y la presidenta de la institución, Marta Fernández, de Vox, después de que un micrófono abierto captara la frase de la presidenta preguntándose si «¿se droga?» justo después de la intervención ... del diputado de IU Álvaro Sanz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app