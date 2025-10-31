Pillada con el micrófono abierto la presidenta de las Cortes de Aragón, sobre el líder de IU: «¿Se droga?»

Tremenda polémica en las Cortes de Aragón entre el diputado de Izquierda Unida y la presidenta de la institución, Marta Fernández, de Vox, después de que un micrófono abierto captara la frase de la presidenta preguntándose si «¿se droga?» justo después de la intervención ... del diputado de IU Álvaro Sanz.

Al inicio del pleno, Izquierda Unida Aragón denunció la «falta de respeto institucional» mostrada por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), tras el comentario realizado durante la sesión plenaria.

Álvaro Sanz (IU) ha pedido a los diputados no caer en los comentarios ofensivos y decoro en el ejercicio de sus funciones

Este viernes, en el inicio del Pleno, Sanz ha exigido explicaciones y ha calificado el comportamiento de Fernández como una «indignidad mayúscula», recordando que «la dignidad de una institución como esta pasa necesariamente por un mínimo decoro en el ejercicio de las funciones». El diputado de Izquierda Unida considera «inadmisible» ese tipo de ofensas.

La justificación

La presidenta de las Cortes ha tomado la palabra y se ha escudado en que se refería a otro asunto, en concreto estaba comentando con el vicepresidente de las Cortes una noticia que atañía al «caso Koldo» y la comisión de investigación que se estaba celebrando este jueves en el Senado. Por lo que parece que la pregunta podría mentar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al presidente de la comisión que es el senador aragonés Eloy Suárez o alguno de los senadores que interrogaban.

Sanz no se ha conformado con esa explicación; lejos de ello «no hace sino agravar la situación, al evidenciar una falta de responsabilidad y de respeto hacia la institución que representa». «Cuando usted está sentada en esa silla, está presidiendo las Cortes de Aragón y no debe, en ningún caso, proferir las palabras que dijo», ha dicho Sanz.

Izquierda Unida Aragón anuncia que estudiará todas las vías posibles para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. «No vamos a permitir que se normalice la falta de respeto y el deterioro institucional en el Parlamento aragonés», ha concluido el parlamentario.