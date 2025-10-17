Violación grupal en Palma del Río: el juzgado está a la espera del informe del ADN a los siete investigados

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas continúa dos años después con la investigación por la presunta violación grupal ocurrida en mayo de 2023 en Palma del Río, a la espera del informe definitivo de ADN que debe determinar ... posibles coincidencias genéticas entre los restos biológicos recogidos y los siete jóvenes investigados.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a ABC que el procedimiento sigue en fase de instrucción, pendiente de este análisis pericial clave para el avance de la causa.

El juez instructor ya tomó declaración a la víctima, quien prestó testimonio por videoconferencia el 27 de septiembre de 2024, dieciséis meses después de presentar la denuncia ante la Guardia Civil de Palma del Río. Su comparecencia era uno de los pasos pendientes desde que el caso se reactivó a principios de este año.

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Posadas, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional de los siete investigados, todos ellos trabajadores temporeros de origen subsahariano, apenas dos días después de su detención.

La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión al no considerar suficientes los indicios iniciales, aunque sí impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial.

Jornaleros que compartían una casa

Los hechos investigados se remontan al 13 de mayo de 2023, cuando la denunciante acudió a la vivienda que compartían los jornaleros en Palma del Río. Según las diligencias, la joven mantenía una relación con uno de los implicados.

El resultado del informe genético forense, que se espera en las próximas semanas, será determinante para esclarecer la participación de cada uno de los investigados y definir los siguientes pasos procesales.