RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

La huelga de médicos convocada en Aragón afectará a las listas de espera quirúrgica, advierte el consejero

Los portavoces sindicales señalan que el parón se efectúa contra el Estatuto Marco del Ministerio pero también reclama mejorar sus condiciones en la comunidad

Visores térmicos y 30 euros por jabalí abatido: así se blinda Aragón frente a la peste porcina africana

La gripe es epidemia en Huesca y Zaragoza

Rueda de prensa de los portavoces de los sindicatos médicos anunciando la adhesión a la huelga nacional cedida a abc

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha manifestado que la huelga de médicos de Atención Primaria y Hospitalaria anunciada por los sindicatos Fasamet y CESM Aragón, que se van a sumar a la convocada a nivel nacional ... desde el 9 al 12 de diciembre, «va a dañar irremediablemente los buenos resultados que teníamos en la lista de espera quirúrgica».

