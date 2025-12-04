La huelga de médicos convocada en Aragón afectará a las listas de espera quirúrgica, advierte el consejero

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha manifestado que la huelga de médicos de Atención Primaria y Hospitalaria anunciada por los sindicatos Fasamet y CESM Aragón, que se van a sumar a la convocada a nivel nacional ... desde el 9 al 12 de diciembre, «va a dañar irremediablemente los buenos resultados que teníamos en la lista de espera quirúrgica».

Esta movilización va contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Bancalero ha pedido disculpas a los aragoneses «porque ellos esperan que el Gobierno les dé la atención que merecen y que demandan y, por culpa de esta huelga a nivel nacional, por culpa del Ministerio de Sanidad del señor Sánchez, no vamos a poder darles la mejor calidad asistencial y los mejores servicios con los mejores resultados que veníamos teniendo en esas listas de espera quirúrgica y que se verán verdaderamente mermadas por esta huelga».

Como responsable del Departamento de Sanidad ha trasladado que «el problema lo ha generado el Gobierno en el Ministerio de Sanidad, por no atender en tiempo y forma a los profesionales, que han tenido toda la paciencia durante estos años que llevan gobernando, y las demandas que les han ido poniendo encima de la mesa hasta que han llegado a esta situación extrema de convocar esta huelga, que entre los días de fiesta de delante más el resto de días que convoca la huelga, van a dañar irremediablemente los buenos resultados que teníamos en la lista de espera quirúrgica».

Ha agregado que detrás de esos datos, de esos números, hay personas y ese era el esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad para atender en tiempo y forma las necesidades de los aragoneses«.

El consejero, que ha realizado estas declaraciones en Teruel, ha expuesto «que llevamos muchos días de huelgas, ha habido huelgas de muchas categorías, huelgas de facultativos, de técnicos sanitarios, de técnicos de cuidados y la enfermería, vuelve a haber huelgas de médicos, en definitiva, al Ministerio de Sanidad le pediría que no haga nada, que se esté quieto porque cada movimiento que hace perjudica seriamente a la sanidad de todo el territorio español«.

Bancalero se ha referido también a las afirmaciones realizadas ayer miércoles 3 de diciembre en Bruselas por la ministra Mónica García, en las que aseguraba que se ha tenido que «forzar» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aprobar un Protocolo Común frente a la gripe, el Covid y otras infecciones respiratorias, que ha sido necesario «obligarlas» a adherirse.

La robótica quirúrgica también llega a las provincias menos pobladas: Versius ya está en el Obispo Polanco La cirugía robótica en Teruel sigue avanzando. El robot Versius ya está instalado en el Hospital Universitario Obispo Polanco y los profesionales entrenan con él. Hoy, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón ha acudido a ver la instalación y su funcionamiento de la mano de los profesionales del centro. Para el consejero, «la alta tecnología no debe ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades». Bancalero ha destacado que «la apuesta por desarrollar cirugía robótica en Teruel y Huesca demuestra la apuesta del Gobierno de Jorge Azcón por la equidad sanitaria en todo el territorio». El doctor José Noguera, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo del citado centro sanitario, ha destacado que «se ha dado un paso decisivo hacia la innovación en Teruel con la incorporación de la cirugía robótica, una tecnología que supone un gran avance tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Desde el punto de vista de los usuarios, la robótica aporta un aumento significativo en la seguridad y en la calidad de los procedimientos, especialmente en intervenciones complejas. «Y este es un aspecto que los pacientes deben percibir y comprender, porque se traduce en una mejora directa de su experiencia y en los resultados a largo plazo», señala el jefe de Cirugía General. Aunque el robot permite reproducir prácticamente cualquier procedimiento que se realiza por laparoscopia, el equipo ha decidido centrar sus intervenciones en la cirugía oncológica para operar procesos de tumores de colon, estómago y páncreas, donde la precisión y la limpieza de los ganglios resultan determinantes para la supervivencia a largo plazo. ¿Qué es? El robot Versius, desarrollado por la empresa británica CMR Surgical y distribuido en España por MBA Surgical Empowerment, es el segundo robot quirúrgico de tejidos blandos más utilizados en el mundo. En el ámbito internacional, ya se han realizado más de 40.000 procedimientos con este sistema y sus resultados respaldan su seguridad, eficacia y capacidad para mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes.

El consejero de Sanidad ha indicado que esto «es totalmente falso, el Gobierno de Sánchez vive en una mentira continua y eso se contagia y se ha contagiado también al Ministerio de Sanidad cuando dice que nos ha forzado a las comunidades autónomas del PP a adoptar este acuerdo«.

Ha recordado que el año pasado «el documento que el Ministerio puso encima de la mesa estaba inmaduro, falto de técnica y, por supuesto, falto de contenido en referencia a la actualidad de cómo se deben de abordar este tipo de infecciones respiratorias». Bancalero ha resaltado que «una vez más las comunidades autónomas somos las que tiramos del carro de la sanidad, al Ministerio yo le pediría que no hiciera nada porque cada vez que mueve, habla o intenta hacer una acción, lo único que hace es encender y enfrentar unos profesionales contra otros y crear discrepancias a la hora de actuar».

El consejero ha querido dejar claro que «el protocolo que se ha firmado es un protocolo de consenso entre todas las comunidades autónomas que tiene el respaldo de nuestros técnicos de las Direcciones Generales de Salud Pública. En contra de lo que a lo mejor a la ministra le hubiera gustado se han adoptado muchas de las medidas que puso encima de la mesa la Comunidad de Madrid, a la que a la ministra quiere dar el salto como política».

En este sentido, Bancalero ha finalizado diciendo que «es el ministerio de Sánchez el que utiliza la sanidad para catapultar a determinados políticos hacia determinados puestos. La sanidad debería mantenerse al margen y ser, por supuesto, mucho más sensato a la hora de hablar de ella».

La huelga

Los Sindicatos Médicos de Aragón (Fasamet y CESM Aragón) vuelven a apoyar la reclamación contra la norma estatal, que plantea jornadas con guardias obligatorias y sin compensación adecuada. Además, buscan negociar directamente con el Gobierno de Aragón los aspectos de su competencia exclusiva, como los relacionados con las condiciones laborales y retributivas.

Los portavoces sindicales han señalado que también buscan equiparar sus condiciones laborales y económicas a los profesionales de otras autonomías

Los portavoces sindicales explican cómo han llegado a esta situación: «No encontramos otro remedio para parar la destrucción de la Sanidad pública, que lleva décadas sostenida por el esfuerzo desproporcionado del colectivo facultativo». Los profesionales han destacado que sufren «el maltrato y mala planificación tanto de la Administración estatal como de la autonómica», por lo que la huelga presenta reclamaciones diferenciadas para el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón.

Para ellos, el parón tiene un doble cariz, distanciándose de este modo de las acusaciones al Gobierno central de Bancalero: «Solo mediante una convocatoria autonómica podremos sentarnos a negociar estos asuntos que no dependen del Ministerio, sino del Gobierno de Aragón». Entre ellos, reivindicaciones largamente demandadas como equiparar las condiciones laborales de los médicos aragoneses con las de otras comunidades.