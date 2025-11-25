Suscribete a
ABC Premium

Azcón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios si sigue escalandola gripe: «Es un problema serio»

Aragón alcanza la situación de epidemia y declara el nivel 2 de riesgo en la provincia de Zaragoza

Europa recomienda vacunarse por el adelanto inusual del virus

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, participa en el Congreso España 360º, este martes en Madrid
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, participa en el Congreso España 360º, este martes en Madrid efe
E. Montañés / Agencias

E. Montañés / Agencias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que su gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios si sigue escalando la gripe este 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas« ... ante el brote ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app