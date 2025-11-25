Azcón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios si sigue escalandola gripe: «Es un problema serio»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que su gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios si sigue escalando la gripe este 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas« ... ante el brote ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Durante su intervención en el 'Congreso España 360' de 'Prensa Ibérica', celebrado en el Hotel Palace de Madrid, el presidente aragonés ha desvelado que su administración va a iniciar el proceso para instaurar si es preciso la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales para evitar contagios, insistiendo en que es un problema serio.

«Hay mucha gente que piensa que la gripe puede significarle una semana en la cama, pero la realidad es que la gripe cada año en España mata a miles y miles de personas, no solamente satura a la existencia de nuestros hospitales«, ha alertado Azcón y recoge Ep.

De esta forma, el presidente ha añadido que se va a realizar una campaña de concienciación desde el Gobierno autonómico, para la que ha pedido públicamente «la colaboración de los medios de comunicación para concienciar a la población» en la enfermedad.

La comunidad ha alcanzado el nivel de epidemia y superado el umbral epidémico de gripe, con una incidencia de 63,4 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre, frente a 40,63 casos en la semana anterior, del 10 al 16 de noviembre. El umbral epidémico está fijado en 59,64 casos cada 100.000 habitantes.

La provincia de Zaragoza es la que más preocupa y ha experimentado un ascenso más importante de casos de gripe, con una incidencia de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, mientras que las provincias de Huesca y Teruel todavía están lejos de alcanzar el umbral epidémico, con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente. En todo caso, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés rebajan el anuncio de su presidente al aclarar que en la fase 2 de epidemia de gripe, la mascarilla es altamente recomendable, pero no es obligatoria. En Huesca y Teruel la incidencia de gripe no ha alcanzado el nivel epidémico.

Ascenso meteórico en la provincia de Zaragoza

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, detalló que el ascenso de la curva de gripe en esta temporada ha sido rápido en la provincia de Zaragoza, claramente influido por el medio urbano de la capital y se ha adelantado en fechas con respecto a la temporada pasada 2024-2025, ya que en esa ocasión llegó en el mes de enero.

Entre las causas que han podido propiciar ese adelanto de la epidemia, ha mencionado la poca circulación de otros virus respiratorios, como el Virus Respiratorio Sincitial, en parte, gracias a las buenas coberturas de inmunización frente al mismo, así como la bajada de la incidencia, desde hace varias semanas, de la COVID.

Aragón está en situación de epidemia de gripe y se declara el nivel 2 de riesgo para la provincia de Zaragoza Nuria Gayán Directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón

Gayán anunció que se ha elevado el nivel de riesgo a nivel 2 en la provincia de Zaragoza, mientras que se mantiene el nivel 1 en las provincias de Huesca y Teruel.

Por su parte, la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), María Teresa Clares, confirmó que se han administrado hasta ahora en Aragón 158.000 vacunas de gripe y ha agradecido la implicación de los profesionales, especialmente de los profesionales de Enfermería. Asimismo, hizo un llamamiento para que las personas objeto de la campaña de vacunación 2025-2026, especialmente los mayores de 60 años y los niños, se vacunen de gripe en sus centros de salud. También se recomienda intensificar la correcta higiene de manos y la ventilación adecuada de espacios interiores.