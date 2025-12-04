Sanidad establece el 100% de servicios mínimos en urgencias y oncología en la huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre

La Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho públicos los requerimientos de servicios mínimos de atención sanitaria prestados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) durante la huelga convocada por los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos y Sindicato Médico Castilla-La Mancha ... (CESM), para los días del 9 al 12 de diciembre de 2025.

En la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, y recogida por Europa Press, se establece que, de cara al establecimiento de los servicios mínimos se ha tenido en cuenta la relevante extensión temporal de la convocatoria de cuatro días que, concatenados con un fin de semana y festivo previo y otro fin de semana posterior hace un total de 9 días teóricos sin actividad ordinaria.

Así, establece servicios mínimos del 100% en determinadas unidades atendiendo a la naturaleza especial de la asistencia prestada, del 25% en el ámbito ordinario de la atención primaria y del 33% en hospitalaria y especializada complementaria, en ambos casos con redondeo al entero superior la fracción que pudiera resultar y con un mínimo de 1 efectivo e idéntico número de efectivos de guardia localizada establecidos de forma ordinaria, que servirán de salvaguarda a la debida atención sanitaria en casos de extraordinaria urgencia sobrevenida que no pueda ser asumida por el personal disponible en ese momento.

Concretamente, en Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias, se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica con el 100% de los efectivos previstos para un día festivo. El Servicio de respuesta sanitaria (CCU) contará con el 100% de los servicios, de igual forma que la Unidad autonómica de coordinación trasplantes Castilla-La Mancha.

El resto de centros de Atención Primaria contará con el 25% de los efectivos de un día no festivo.

Hospitales

En los centros hospitalarios y atención especializada los servicios mínimos serán del 33% de los efectivos de un día no festivo para prestar la actividad ordinaria que garantice un mínimo de continuidad en los diagnósticos, tratamientos, altas y resto de gestión propia de los centros sanitarios.

Sin embargo, los servicios de urgencias y unidades de críticos; diálisis, oncología radioterápica, y las unidades de reproducción asistida y fertilidad, contarán con servicios mínimos del 100%. También lo hará el Hospital de Día Oncohematológico.

El régimen de prestación de servicio y retribución del personal al que, en su caso, se le asigne servicio mínimo en régimen de guardia, tanto presencial como localizada, será el correspondiente a un día no festivo, por tener tal carácter los días afectos a la convocatoria de huelga.

Las empresas o entidades que, mediante gestión indirecta realicen servicios de titularidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en materia de atención sanitaria, deberán garantizar la efectiva prestación de servicios en los mismos términos establecidos para centros del Sescam.