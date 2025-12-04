Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Sanidad establece el 100% de servicios mínimos en urgencias y oncología en la huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre

Se establece el 25% en el ámbito ordinario de la atención primaria y del 33% en hospitalaria y especializada

Núñez pide al PSOE que rectifique e incluya la recuperación de la carrera profesional sanitaria en los presupuestos de 2026

Sanidad establece el 100% de servicios mínimos en urgencias y oncología en la huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre

ABC

La Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho públicos los requerimientos de servicios mínimos de atención sanitaria prestados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) durante la huelga convocada por los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos y Sindicato Médico Castilla-La Mancha ... (CESM), para los días del 9 al 12 de diciembre de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app