Vox no acude esta tarde al homenaje póstumo a Lambán porque considera que el PP «blanquea el presente infame del PSOE»

Esta tarde en la sala de la Corona del edificio que alberga la Presidencia aragonesa, el edificio Pignatelli de Zaragoza, se rendirá tributo a Javier Lambán Montañés, expresidente aragonés durante ocho años, con la concesión del Premio Gabriel Cisneros por parte del actual ... Ejecutivo. Los de Vox han anunciado a través de un comunicado que no acudirán.

Ningún diputado asistirá a esta tercera edición de los premios, que ensalzan los valores constitucionales y la defensa de la democracia. Jorge Azcón, principal mandatario maño, anunció el pasado mes de septiembre que Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto, recibirá a título póstumo este galardón. Los parlamentarios de Vox en las Cortes de Aragón, con Alejandro Nolasco a la cabeza, se ausentarán del homenaje al considerar que nadie del PSOE «es digno merecedor de un premio cuya motivación es premiar a aquellas personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos», expresiones que utilizó el Gobierno de Aragón en el anuncio de la creación de estos Premios, el 20 de noviembre de 2023.

«Es incongruente que, en 2024, los Premios Gabriel Cisneros fueran, de manera acertada, a los cuatro fiscales del procés; y ahora se premie a un representante del Partido Socialista, formación que sistemáticamente atenta contra la Constitución y que cede ante el chantaje de los separatistas«, recoge el comunicado que suscriben los siete diputados que tiene Vox en el Parlamento regional.

También acusa al PP: «El Gobierno de Aragón utiliza los Premios Gabriel Cisneros para blanquear la historia criminal y presente infame del Partido Socialista de Pedro Sánchez«, al que -recuerdan los de la formación de Santiago Abascal- ningún diputado de las tres provincias aragonesas ha contradicho ninguna de sus propuestas.

En su lugar, los diputados de VOX entienden que la mejor manera de defender los valores constitucionales y democráticos este jueves es asistir al homenaje a Ignacio Echeverría, con el padre del llamado 'héroe del monopatín', que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería.