Más de 300.000 visitantes y éxito sin precedentes en Aragón de la muestra 'Goya, del Museo al Palacio' de la Aljafería

La exposición 'Goya, del Museo al Palacio' cumple su primer año en el Palacio de la Aljafería con una cifra récord de más de 300.000 visitantes procedentes de todos los continentes. La muestra, inaugurada en diciembre de 2024, mantendrá sus puertas abiertas ... mientras duren las obras del Museo de Zaragoza, a cuya colección permanente pertenecen las obras que se exhiben en el interior del Palacio -concretamente en la parte cristiana del monumento-, sede también de las Cortes de Aragón.

La muestra representa, además, «un atractivo internacional para Aragón», según ha subrayado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón«. »Con las acciones y proyectos que estamos desarrollando, como esta magnífica exposición, el Ejecutivo autonómico ratifica su firme compromiso con la celebración del bicentenario de Goya con capitalidad aragonesa«.

Desde hace doce meses, las autoridades subrayan que las obras de arte de Goya y el propio edificio dialogan en el enclave escogido para la muestra con el máximo respeto, generando un renovado interés en los ciudadanos tanto por el contenido como por el continente. Es un privilegio para los sentidos ver a Goya y hacerlo en el interior de este lugar, un palacio con más de mil años de historia donde se han gestado algunos de los acontecimientos más significativos de la vida de Aragón y de España.

En este sentido, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, también ha querido incidir en que «desde el primer momento, en cuanto se supo que el Museo de Zaragoza cerraba temporalmente para su reforma», tuvo claro que «el mejor lugar donde esos cuadros de Goya debían permanecer era el Palacio de la Aljafería, en lugar de ser dispersados o almacenados. Además de ofrecer así la posibilidad de que el mundo entero conozca, más si cabe, el valor del arte de Goya; la Aljafería abre así sus puertas a todo el mundo, y refuerza su valor como casa de todos». «Todo ello ha sido posible gracias también a la colaboración del Gobierno de Aragón», ha destacado limando las asperezas que existen entre Vox y el PP.

La exposición está siendo una de las muestras más visitadas de la historia en Aragón, lo que a la presidenta, confiesa, le «llena de orgullo y cumple uno de los objetivos trazados al principio de la legislatura« respecto a dinamizar desde las Cortes la vida cultural y el reconocimiento a la historia y el patrimonio regional. Al respecto, el presidente de Aragón ha celebrado igualmente el «rotundo éxito» que está cosechando la muestra.

Dinamismo

Uno de los grandes atractivos de la exposición 'Goya, del Museo al Palacio' es su dinamismo, ya que, además de la colección permanente, cuenta con obras invitadas gracias a préstamos temporales de obra de Goya realizados, hasta el momento, por el Museo de Huesca y por dos coleccionistas privados. Además, muy pronto recibirá una nueva obra invitada en ese espacio especial, creado en el Salón del Trono de los Reyes Católicos, para un nuevo cuadro de Goya que se incorporará a la exposición.

El primer cuadro que ocupó este singular espacio fue el 'Retrato de José de Cistué y Coll, Barón de la Menglana' un cuadro de 1788, recientemente adquirido por el Gobierno de Aragón para permanecer en el Museo de Huesca, que fue cedido para la exposición el pasado mes de marzo. El retrato de José de Cistué destacaba por su fondo neutro, con un cortinaje y un tapete que le conferían volumen y plasticidad, y un gran detalle en la plasmación de los rasgos faciales.

El retrato, transcurridos cuatro meses, fue sustituido por la obra 'Virgen con el niño', pintado por Goya entre 1772 y 1773 y expuesto en la Aljafería entre los meses de julio septiembre. Se trataba de una escena poco usual en la producción del pintor de Fuendetodos, pues mostraba a la Virgen con el niño en delicada armonía y su expresión quedaba enmarcada por un rostro ovalado de suaves facciones con ojos rasgados y boca pequeña.

Inauguración el 4 de diciembre de 2024 de la exposición 'Goya, del Museo al Palacio' CHUS MARCHADOR

En la actualidad el cuadro que pueden apreciar los visitantes de manera temporal es el 'Retrato de Luis de Borbón', un óleo sobre lienzo de propiedad particular pintado en 1783. El pintor de Fuendetodos estuvo dos veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. Don Luis retratado de forma sublime, viste casaca, de la que destaca el cuello con chorrera de encaje y una hebilla, y luce sobre el pecho la banda azul con ribetes blancos de la Orden de Carlos III y debajo la roja del Toisón de Oro.

Visitas

Según ha dado a conocer la organización de la muestra, durante el primer año de la exposición, más de 300.000 visitantes de todos los continentes han recorrido los pasillos de la Aljafería sumergiéndose en la obra y la vida del pintor más célebre de Fuendetodos. Así, según los datos de los que se disponen, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, los visitantes a la exposición proceden en su mayoría de España, con un total de cerca de 185.000, de los cuales casi 73.000 proceden de Aragón, y el resto de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, principalmente.

'Goya, del Museo al Palacio' ha mantenido su línea de éxito en cuanto a visitantes del ámbito internacional, con cerca de 117.000, mayoritariamente procedentes de Francia, Italia y América del Sur, seguidos de América del Norte, y el resto de la Unión Europea.

La exposición recibe visitas guiadas y libres, con numerosos grupos de estudiantes y diferentes colectivos que se interesan por Goya, en el contexto único del Palacio de la Aljafería. Entre los visitantes, se encuentran grupos de personas mayores de 65 años que conviven con alumnos de centros docentes, familias, los denominados «anfitriones» (personas que viven en Zaragoza e invitan a otras personas a visitar la muestra), poseedores del carnet joven, y también, con precios especiales, para familias numerosas, personas con discapacidad y desempleados).

Inicio de la muestra

Con el anuncio del Gobierno de Aragón del cierre del Museo de Zaragoza en noviembre de 2023, la presidenta de las Cortes de Aragón lideró este gran proyecto cultural, solicitando al Ejecutivo autonómico el traslado de la obra de Goya a la Aljafería mientras durasen las obras de remodelación. Así, en mayo de 2024, los presidentes de las dos instituciones, Marta Fernández y Jorge Azcón, firmaron el convenio de colaboración para la puesta en marcha y apertura de 'Goya, del Museo al Palacio'.

De esta manera, todo el trabajo realizado durante este periodo hasta la apertura estuvo respaldado por una comisión mixta, formada por personal especializado del Gobierno y de las Cortes de Aragón. Los dos presidentes han incidido en que «el respeto al monumento y su valor histórico y patrimonial, ha sido uno de nuestros principales retos durante la organización de »Goya, del Museo al Palacio«.

«El trabajo realizado por los expertos, y también por el equipo que se ha ocupado del aspecto arquitectónico y técnico de la muestra, ha sido excepcional, cuidando con el máximo respeto tanto el edificio como la obra», han destacado.

Inauguración

El seguimiento de las transformaciones de las salas del Palacio y del traslado de la obra de Goya a través de una estrategia comunicativa en redes sociales ofrecieron al público un acceso privilegiado al proceso de construcción de la exposición, que despertaron un gran interés que llegó a su punto más álgido con la apertura el 4 de diciembre de 2024.

Azcón resalta que la muestra permite saldar una deuda pendiente con Goya

Azcón resaltó entonces que la muestra permitía «saldar una deuda pendiente con Goya, no solo desde el punto de vista cultural, sino también histórico y social«, y que la cooperación entre administraciones ha llevado a convertir el cierre temporal por obras de reforma del Museo de Zaragoza en »una oportunidad desde el punto de vista cultural«.

Por su parte, Fernández destacó «el valor histórico de la entrada de la obra de Goya en la Aljafería para convivir en perfecta comunión con un espacio expositivo de singular riqueza cultural e histórica, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde han discurrido algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia de Aragón y de España».

Recorrido expositivo

El busto de Goya realizado por Mariano Benlliure, uno de los de los retratos más icónicos del pintor y que sirvió para crear la estatuilla de los Premios Goya, da la bienvenida a todos los visitantes en su entrada a la muestra para dar paso a la colección de estampas con las que conocer el perfil grabador y la máxima expresión del mundo interior del gran genio aragonés.

Con la llegada de la exposición, la sala de Pedro IV, dedicada a la obra gráfica de Goya, cuenta con un especial protagonismo por ser un espacio en constante cambio para garantizar la conservación de los grabados y piezas expuestas. Así, el seguimiento de esta actividad en redes sociales permite dar a conocer la importancia de conservar la obra gráfica de forma adecuada o descubrir detalles de los dibujos y estampas del pintor para comprender su evolución como artista.

Tras descubrir la obra gráfica de Goya, el visitante podrá acceder a la sala dedicada a los inicios y antecedentes del artista universal que busca destacar el legado de los hermanos Bayeu y de José Luzán y Martínez a través de sus obras, así como invitar al público a redescubrir el Palacio de la Aljafería de la mano de unos de los mejores pintores aragoneses del siglo XVIII, que fueron fundamentales para que Goya se convirtiese en el artista que fue.

El cuaderno italiano, la participación de Goya en el certamen internacional de pintura de la Academia de Parma y la estancia del pintor en Italia han sido los grandes protagonistas de la Sala del tercer taujel para conocer los inicios de su etapa más temprana como artista.

Del mismo modo, las primeras pinturas de temática religiosa que realizó durante su juventud en la ciudad de Zaragoza, como la serie dedicada a la Virgen del Pilar, san Francisco Javier y otros santos, también ocupan un lugar destacado en esta sala.

Goya, pintor de corte

El Salón del Trono es, sin duda, uno de los lugares más destacados de la exposición de Goya debido a su gran belleza y por acoger magníficos retratos de la etapa de Goya como pintor de corte, como los de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, del depósito del Museo del Prado, y del rey Fernando VII, procedente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Este espacio tan emblemático de la Aljafería también ha cobrado un especial protagonismo en la muestra por ser el espacio destinado a las obras invitadas. Así, el 'Retrato de José de Cistué y Coll, barón de la Menglana', pintado por Goya en 1788, el cuadro 'Virgen con el niño', un óleo sobre lienzo realizado entre 1772 y 1773, de propiedad particular o el 'Retrato de Luis de Borbón', de 1783 procedente de una colección particular, se han incorporado con carácter temporal a la muestra para generar más expectación, si cabe, en los muchos ciudadanos que visitan la exposición.

La sala de Santa Isabel alberga un pequeño recorrido por una selección de pinturas que muestran la maestría de Goya en el género del retrato privado y la imagen más emblemática de la exposición: el retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga.

Los grandes retratos del pintor aragonés expuestos en este espacio, como el del duque de San Carlos o los dedicados a Juan Martín de Goicoechea, a Gumersinda Goicoechea, su nuera, y Francisco Javier Goya, su hijo, se sitúan como el complemento perfecto a la belleza de una de las techumbres pintadas más atractivas de todos los aposentos cristianos del Palacio de la Aljafería.

Las salas de los pasos perdidos llevan hacia el final de la exposición para realizar un breve recorrido por la pintura religiosa, uno de los grandes géneros abordados por el maestro pintor, con obras como 'La Virgen con san Joaquín y santa Ana', 'San Luis Gonzaga meditando ante un crucifijo', 'Muerte de san Antonio Abad'.

El busto de Goya realizado por Félix Burriel pone fin al recorrido expositivo por la obra y vida del pintor aragonés que permanecerá abierto en el área histórica del Palacio de la Aljafería hasta que se desarrollen las obras de reforma del Museo de Zaragoza y se decida la ubicación de la colección de Goya.

Cabe destacar que durante este año el Palacio de la Aljafería se convirtió también en el escenario del ciclo 'Goya al natural. Sonidos y movimiento', un evento cultural para rendir homenaje a la figura del pintor a través de la música, la danza y la historia. Así, durante los tres conciertos celebrados del 3 al 12 de junio de 2025 en el pórtico norte, los atardeceres en la Aljafería estuvieron protagonizados por la danza y la música histórica de Modern Baroque junto a Yeinner Chicas y María Ganzaráin Pina, el flamenco de la Compañía de Sara Calero y la orquesta aragonesa de cámara Ensemble Bayona.

A través de eventos a precios asequibles, la zona histórica de la sede de las Cortes de Aragón se convirtió en un escenario público para impulsar la figura de Goya, que pudieron disfrutar 150 personas en cada concierto.

Otra de las iniciativas puestas en marcha fue llamativa: conjugar Goya y gastronomía. Los pasados días 18 y 19 de septiembre la Aljafería fue un enclave gastronómico para saborear la obra de Goya con 'La tapa entra en Palacio', un programa de charlas, música y tapas inspiradas en el legado del genio aragonés, que contó con la participación de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de la provincia de Zaragoza y de la dirección general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón.

La conferencia 'Mesa, cava y ramillete de Carlos IV: un paladar goyesco', impartida por la historiadora del Arte Carmen Abad, fue el primero de los actos celebrados dentro de este ciclo para conocer cómo era la comida y platos en la corte o qué era el «oficio de ramillete», que no solo abarcaba la intendencia de la cocina, sino que incluía la decoración de la mesa real con dulces de nata y fruta escarchada en envases a base de azúcar.

El 19 de septiembre el Palacio se convirtió en un recorrido de tapas para descubrir el sabor de la obra de Goya de la mano de Basho café, restaurante Gratal, Flash gastrobar, La Doris, 7 golpes, El escondite, Café Chicago, Gastronolasco y Serunion. Cerca de ciento ochenta asistentes pudieron descubrir a qué sabe 'La maja vestida', 'Saturno devorando a su hijo' o las 'Pinturas negras' sin salir de la Aljafería.

La intención de Fernández es seguir

Según la presidenta del Parlamento aragonés, «superar esta exposición no será fácil. Nos lo fijamos como reto y ya estamos trabajando para mantener el éxito de la cultura con mayúsculas en la sede de las Cortes de Aragón con otras iniciativas culturales de máximo nivel que serán anunciadas en su debido momento«.

«Seguimos, además, trabajando en otras actividades culturales vinculadas a la exposición que esperamos que sean acogidas por nuestros ciudadanos con tanto éxito como las anteriores. Tengo la suerte de contar con un magnífico equipo, que tiene muy en cuenta el objetivo de apostar por la cultura, la historia y el patrimonio, por tanto, estamos trabajando en dar continuidad al hito cultural que hemos abierto con 'Goya. Del Museo al Palacio', y ofreceremos a los ciudadanos que nos visitenacciones culturales del máximo nivel cuando Goya vuelva del Palacio al Museo», ha añadido.