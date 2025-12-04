Más de 300.000 visitantes y éxito sin precedentes en Aragón de la muestra 'Goya, del Museo al Palacio' de la Aljafería

Suscribete a
El presidente del Gobierno aragonés considera que la muestra representa «un atractivo internacional para Aragón» y ratifica el compromiso del Ejecutivo con el bicentenario del genio de Fuendetodos

La presidenta de las Cortes de Aragón asume que será difícil superar los datos de esta iniciativa, que ha centrado otras actividades en torno a la figura del pintor

Goya reluce en la Aljafería

Una exposición llamada a pulveriza todos los récords

Goya y el Infante Don Luis: 'Don Luis María de Borbón y Villabriga', 1783. Museo de Zaragoza
Érika Montañés

La exposición 'Goya, del Museo al Palacio' cumple su primer año en el Palacio de la Aljafería con una cifra récord de más de 300.000 visitantes procedentes de todos los continentes. La muestra, inaugurada en diciembre de 2024, mantendrá sus puertas abiertas ... mientras duren las obras del Museo de Zaragoza, a cuya colección permanente pertenecen las obras que se exhiben en el interior del Palacio -concretamente en la parte cristiana del monumento-, sede también de las Cortes de Aragón.

