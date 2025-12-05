Suscribete a
ABC Premium
El Tiempo
La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo durante el puente

Aragón concede el premio Gabriel Cisneros a Javier Lambán como ariete constitucionalista: «Militó en la coherencia»

Defendió la unidad de España y luchó contra el desequilibrio territorial, se destacó en un emotivo acto al que no asistieron los diputados de Vox

Alfonso Guerra loó la figura del expresidente socialista, se dirigió directamente a él para expresarle la nostalgia por su ausencia y reivindicó que nunca entendió a los «comprensivos con las persecuciones justificadas con razones políticas»

Vox no acude al homenaje a Lambán porque considera que el PP blanquea el presente infame del PSOE

Solemne acto de concesión del premio Gabriel Cisneros a título póstumo para Javier Lambán
Solemne acto de concesión del premio Gabriel Cisneros a título póstumo para Javier Lambán

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, se abarrotó este jueves 4 de diciembre con 350 personas que acudieron al acto de entrega del III Premio Gabriel Cisneros 20205, a título póstumo, al expresidente aragonés Javier Lambán, ejeano ... de raíz, y, según se destacó, un «gran constitucionalista» que vivió «intensamente» y se comprometió con «su país, su tierra y su pueblo». Al acto no asistieron los diputados de Vox.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app