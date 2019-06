Política PP y Cs intentarán gobernar en Aragón con el PAR y con el apoyo externo de Vox Van a realizar a los aragonesistas una oferta para que acepte un «pacto a la andaluza» del que ha renegado abiertamente

El PP y Ciudadanos no se dan por vencidos con el portazo que la semana pasada les dio el PAR al negarse a pactar un gobierno de centro-derecha en Aragón que, forzosamente, exige el concurso de Vox. Pese a esa negativa de los aragonesistas, PP y Cs insisten en negociar en busca de ese acuerdo. Su apuesta la escenificaron este martes, en una reunión en Zaragoza en la que participaron los líderes regionales de ambos partidos y representantes de sus direcciones nacionales.

Al encuentro asistieron, entre otros, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, su homólogo del PP, Luis María Beamonte, el vicesecretario de Organización de los populares, Javier Maroto, y el secretario nacional de Acción Institucional de Cs, José María Espejo.

Ambos partidos plantearon el encuentro como un paso más en su apuesta por formar un gobierno de centro-derecha en Aragón, fórmula que solo puede prosperar si también votan a favor el PAR y Vox. Los aragonesistas se niegana esta fórmula. Hace una semana aseguraron que no les encaja esa vía e instaron a Cs a negociar un gobierno con el PSOE de Javier Lambán -que fue el más votado en las pasadas elecciones autonómicas-.

Si el PAR se mantiene firme, resulta inviable un Gobierno regional PP-Cs para el que ni siquiera le bastaría la abstención de los aragonesistas. Para que prospere tienen que votar a favor todos los diputados regionales del PP, Ciudadanos, el PAR y Vox. De lo contrario, la mera abstención del PAR le bastaría a Lambán para ser investido presidente con el apoyo del resto de fuerzas de izquierdas.

Las Cortes de Aragón tienen 67 escaños. La mayoría absoluta, por tanto, está en 34. Las urnas dejan ahora un Parlamento autonómico con 24 diputados del PSOE, 16 del PP, 12 de Cs, 5 de Podemos, tres de la Chunta, tres de Vox, otros tres del PAR y uno de IU.

El cabeza de lista de Cs en Aragón ha subrayado que su «socio preferente» sigue siendo el PP. Pero, al mismo tiempo, conscientes de que sin el PAR no será posible el acuerdo, afirma que tampoco descarta negociar con el PSOE como segunda opción. Así lo ha admitido el propio Daniel Pérez al asegurar que su preferencia por el PP no supone «un portazo» a los socialistas. Pero también ha quedado claro que el PSOE no es su primera opción y que él y su partido lucharán «hasta la extenuación» por intentar un Gobierno aragonés con el PP y con el PAR, que sea apoyado en las Cortes regionales por Vox -pero sin formar parte del Ejecutivo-.

Daniel Pérez confía en que hagan cambiar de opinión al PAR, al que van a plantear una oferta de pacto de gobierno queel líder regional de Cs está convencido de que «le va a encajar» al Partido Aragonés.

Respecto a quién sería el líder de ese pretendido Gobierno regional de centro-derecha, Cs ha dejado claro que aspira a ocupar la presidencia, pero su candidato también ha indicado que «en ningún caso» será una condición imprescindible y que la prioridad es conformar un gobierno y definir un programa común, no los puestos concretos.