La UE evaluará que la violencia de los narcos se considere 'eurodelito'

En los últimos años ha habido ataques mortales o que han llegado a dejar fuera del servicio a agentes andaluces

La propuesta del PP en Europa quiere dotar de un marco común regulador que se aplique en todos los estados

Qué es un 'delito europeo' y cómo actúa la UE contra ellos

Maravillas Abadía: «El crimen organizado no se detiene en las fronteras»

Funeral en Cádiz de los guardias civiles asesinados en Barbate en febrero de 2024
Málaga

Algeciras, 5 de septiembre de 2020, un coche patrulla que trataba de dar caza a uno narcos cargados de hachís en una carretera secundaria es embestido a toda velocidad. Los dos agentes resultaron heridos de gravedad. El inspector que iba en aquel vehículo estuvo al ... borde de la muerte. Cuatro años tardó en reincorporarse al servicio. La violencia de los narcos en Andalucía es extrema. Los agentes que los combaten lo saben. La sufren. Y es mortal. El 9 de febrero de 2024, una narcolancha arrolló a una zodiac de la Guardia Civil que trataba de darle caza en la bocana del Puerto de Barbate. Murieron dos agentes y otros cuatro resultaron heridos. Una misión del Parlamento Europeo se citó con sus familiares el pasado mayo.

