Maravillas Abadía: «El crimen organizado no se detiene en las fronteras»

La eurodiputada del PP, Maravillas Abadía, es la que ha llevado al Parlamento Europeo una propuesta de directiva para proteger a los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los diferentes estados miembros. «Hay que defender a la policía», sentenció en ... una conversación con ABC sobre los riesgos de esta profesión en zonas como la costa andaluza. Fue una de las personas que integraron la misión de la UE en Barbate y Algeciras. Ahí conocieron la crudeza de la violencia del narco en una batalla con el Estado por el control del litoral. «Necesitamos una respuesta europea a lo que está ocurriendo. Es un desafío de Europa. El crimen organizado no se detiene en las fronteras», añadió Abadía.

Por eso, se pide que la violencia contra los agentes sea considerada un 'eurodelito', para que de esta forma sea más difícil la impunidad de aquellos que atacan a los que protegen los valores fundamentales de los estados de la Unión Europea. «Hace falta un marco europeo para dar cobertura jurídica a todos. Protegerlos. Unificar criterios en todos los países, que ni un solo agente se enfrente a un criminal sin el apoyo que se merece», relata la eurodiputada a ABC.

Los datos pesan. Según esta eurodiputada, en 2023 en España se registraron 16.878 agresiones a policías. La cifra no es mejor en el resto de Europa. En Alemania fueron 43.000, en Francia 15.000, y en Países Bajos 12.000. Algunas de estas acabaron con resultado de muerte para el agente.

«Este tipo de agresiones no pueden volver a ocurrir. He estado en contacto con los sindicatos de policías en Europa y hay un riesgo que hay que reconocer», añade Abadía, que recuerda la visita a Barbate, el dolor de los familiares de los agentes asesinados, la incertidumbre de las esposas de los heridos o la petición de ayuda que recibieron por parte de los sindicatos para poder tener medidas de protección efectivas, así como recursos para luchar contra el narcotráfico.

«Exponemos que hay que invertir con sabiduría. Por ejemplo, se debe normalizar que los bienes incautados sirvan para combatir al crimen, que se pongan a disposición de los agentes», añade la eurodiputada, que sabe que la experiencia en esta medida funcionó en Andalucía bien durante los años de OCON-Sur, cuando coches y otros medios más fungibles, incautados a los narcos se usaban para combatirlos, estrechando la distancia, entre sus medios y los del Estado.