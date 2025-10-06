Suscríbete a
Maravillas Abadía: «El crimen organizado no se detiene en las fronteras»

La eurodiputada del PP ya ha llevado al Parlamento Europeo la propuesta de directiva

Europa examina al Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en las costas andaluzas

Maravillas Abadía en el Parlamento Europeo
Maravillas Abadía en el Parlamento Europeo ABC
J. J. Madueño

Málaga

La eurodiputada del PP, Maravillas Abadía, es la que ha llevado al Parlamento Europeo una propuesta de directiva para proteger a los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los diferentes estados miembros. «Hay que defender a la policía», sentenció en ... una conversación con ABC sobre los riesgos de esta profesión en zonas como la costa andaluza. Fue una de las personas que integraron la misión de la UE en Barbate y Algeciras. Ahí conocieron la crudeza de la violencia del narco en una batalla con el Estado por el control del litoral. «Necesitamos una respuesta europea a lo que está ocurriendo. Es un desafío de Europa. El crimen organizado no se detiene en las fronteras», añadió Abadía.

