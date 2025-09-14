Suscríbete a
CRIMEN ORGANIZADO

Los sicarios 'low-cost' de la costa andaluza

Menores reclutados por Telegram por un mensaje en un grupo de chats dispuesto a matar por dinero

Cobran menos de 50.000 euros por asesinato y se fugan de centros de menores europeos

Al bajarse del avión en Andalucía se les entrega un patinete para moverse sin ser detectados y un arma para ejecutar al objetivo

Detención de un sicario de 17 años contratado por Telegram ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Un simple mensaje en Telegram sirve para hacerse con los servicios de un sicario para matar en el litoral andaluz. Varias operaciones constatan un mercado 'low-cost' de asesinos que llegaron a la Costa del Sol para ejecutar a los rivales de aquellos que los ... contrataron. «Necesito alguien para hacer un trabajo. Contactadme», ponía uno de esos mensajes interceptados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol de la Policía Nacional. En esos grupos cerrados hay una amalgama de chavales, adolescentes, dispuestos a apretar el gatillo por un puñado de euros.

