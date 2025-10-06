Qué es un 'delito europeo' y cómo actúa la UE contra ellos

La Unión Europea ha definido la categoría de 'delito europeo' para referirse a aquellas conductas que violan directamente su legislación o ponen en riesgo sus intereses financieros y de seguridad. La cooperación entre países es esencial para combatirlas, con instituciones específicas y mecanismos rápidos de ... actuación.

¿Qué se considera un delito europeo?

Son los delitos que vulneran la normativa comunitaria o tienen un impacto transnacional significativo. Incluyen fraudes de IVA, corrupción que afecte a fondos europeos, blanqueo de capitales, delitos de odio o incumplimiento de sanciones internacionales.

¿Qué órganos combaten estos delitos?

Por un lado, la Fiscalía Europea (EPPO) investiga y procesa delitos que afectan a las finanzas de la UE, como fraudes y corrupción. Por otro lado, la Europol, que apoya a las policías nacionales contra la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos o el tráfico de drogas.

¿Qué mecanismos judiciales existen?

De una parte, la llamada Orden Europea de Detención y Entrega (OEDyE), la cual permite entregar de forma rápida a sospechosos o condenados entre Estados miembros. De otra, el Reconocimiento Mutuo, un principio que garantiza que las órdenes judiciales emitidas en un país se ejecuten automáticamente en otro.

¿Por qué es importante esta figura?

El 'delito europeo' es relevante porque evita que los delincuentes se aprovechen de las fronteras interiores para escapar de la justicia y asegura que los intereses comunes de la UE —financieros, sociales y de seguridad— estén protegidos de manera coordinada.