Suscríbete a
ABC Premium

Qué es un 'delito europeo' y cómo actúa la UE contra ellos

Fraudes transfronterizos, corrupción, blanqueo de capitales o delitos de odio forman parte de las conductas que la Unión Europea persigue con instrumentos judiciales y policiales comunes

La UE evaluará que la violencia de los narcos se considere 'eurodelito'

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ABC
E. B.

E. B.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Unión Europea ha definido la categoría de 'delito europeo' para referirse a aquellas conductas que violan directamente su legislación o ponen en riesgo sus intereses financieros y de seguridad. La cooperación entre países es esencial para combatirlas, con instituciones específicas y mecanismos rápidos de ... actuación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app