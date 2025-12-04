Juan Soto Ivars llama a la calma frente al escrache de la izquierda por su libro: «Estoy agobiado con lo de esta tarde en Sevilla»

El escritor, columnista y ensayista murciano Juan Soto Ivars está «agobiado» ante el boicot al que están promoviendo partidos como el PSOE y Adelante Andalucía, junto a sindicatos y organizaciones feministas, contra él por la presentación de su libro 'Esto no existe: las ... denuncias falsas en la violencia de género', un acto que está programado para este jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla.

Media hora antes hay convocada una protesta a las puertas del centro dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Distintas asociaciones feministas habían remitido una carta al Centro Andaluz de las Letras (CAL) para que aplicase la censura y anulara la presentación de un ensayo que, según aseguran, «fomenta el negacionismo de la violencia de género», una acusación que el autor ha negado rotundamente a través de su cuenta oficial en la red social X.

La obra de Soto Ivars, colaborador de El Confidencial, es fruto de un trabajo de investigación del escritor, que pone el foco en las denuncias falsas, instrumentales y espurias de supuestos malos tratos que se utilizan en algunos procesos de divorcio, pero también analiza las lagunas de la Ley contra la Violencia de Género aprobada en 2004, que no está resultando eficaz para combatir esta lacra.

Llamada contra la violencia

En un mensaje publicado este jueves en la citada red social, el escritor reconoce que está «agobiado con lo de esta tarde en Sevilla» y ha pedido a quienes acudan al acto de presentación de su libro que no entren en provocaciones de los manifestantes que se concentrarán frente a la biblioteca sevillana. «No quiero que bajo ningún concepto quienes venís a la presentación os veáis envueltos en nada violento», ha señalado Soto Ivars.

El autor del libro ha lamentado que «se ha llamado desde partidos, sindicatos y asociaciones feministas a impedir la presentación en Sevilla por la vía de la protesta» y que se le acusa de «hacer apología de la violencia machista». «Es un insulto deleznable que incita los peores sentimientos. Es, además, mentira, y quien lea el libro lo sabe», puntualiza.

Soto Ivars escribe el mensaje para recomendar a los que acudan a la presentación del libro, que lanza la editorial Debate, que no cedan a «ninguna provocación» ni respondan a los manifestantes y llama «irresponsables» a quienes alientan estas protestas. «Celebremos la posibilidad de tener una conversación. Gracias», concluye su mensaje.

Cultura apela a la libertad de expresión

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se ha opuesto a cancelar la presentación del libro de Juan Soto Ivars, que se enmarca en la gira de promoción del autor y su editorial por todo el país. Defiende que la programación literaria del ente público «se rige por razones de calidad y actualidad, caracterizándose por su pluralidad y diversidad de puntos de vista, fomentando el debate intelectual, la libertad de expresión y el contraste de ideas y corrientes de pensamiento».