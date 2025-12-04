Suscríbete a
ABC Premium

Juan Soto Ivars llama a la calma frente al escrache de la izquierda por su libro: «Estoy agobiado con lo de esta tarde en Sevilla»

El escritor niega que su obra sobre las denuncias falsas haga «apología» de la violencia machista, como aseguran sus detractores

La izquierda organiza un escrache contra Juan Soto Ivars en la presentación de su libro sobre las denuncias falsas de violencia machista en Sevilla

Sigue en directo la comparecencia de Teresa Peramato, futura fiscal general del Estado, en el Congreso de los Diputados

Juan Soto Ivars, en un acto reciente en Sevilla
Juan Soto Ivars, en un acto reciente en Sevilla abc
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El escritor, columnista y ensayista murciano Juan Soto Ivars está «agobiado» ante el boicot al que están promoviendo partidos como el PSOE y Adelante Andalucía, junto a sindicatos y organizaciones feministas, contra él por la presentación de su libro 'Esto no existe: las ... denuncias falsas en la violencia de género', un acto que está programado para este jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app