No es un tsunami: así es el nuevo bulo en forma de alerta que afecta a Andalucía

El reventón térmico registrado ayer por la tarde en algunos puntos de la Costa Tropical ha traído consigo una nueva difusión de bulos a través de la plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp.

Desde primera hora de la tarde, un mensaje reenviado muchas veces colapsaba los dispositivos móviles de muchos andaluces. Este comunidado ciudadano advertía de un tsunami en las costas de Granada.

«Las autoridades han emitido una alerta de tsunami para el litoral granadino tras un fuerte seísmo en el mar de Alborán», anunciaba el texto.

«El Instituto Geográfico Nacional y el Servicio de Alerta de Tsunamis han confirmado que existe riesgo de olas de gran altura que podrían alcanzar la costa en menos de una hora», alertaba el mensaje.

Comunicado oficial del 112

Horas después del reventón térmico registrado en zonas de Motril, Salobreña y Torrenueva, la Agencia de Emergencias de Andalucía lanzó un comunicado a través de su cuenta de X.

En el tweet, el 112 andaluz confirmaba que el mensaje difundido durante toda la tarde se trataba de un bulo.

⚠️ ¡ALERTA BULO! ¿has recibido un mensaje 📲sobre una alerta de tsunami en Granada? ¡NO piques!

NO existe ninguna alerta de tsunami para #Granada ni para ningún punto de #Andalucía

Rompe la ⛓️cadena de la desinformación, no lo pases y avisa a quién te lo mandó #StopBulos pic.twitter.com/i0Uzutfma7 — EMA 112 (@E112Andalucia) August 17, 2025

La información que se estaba compartiendo era completamente falsa y no tenía ninguna base científica o de seguridad, ya que ni Protección Civil ni el 112 de Andalucía habían emitido ningún tipo de aviso oficial.

No difundir el mensaje

Por ello, se instó a romper la cadena de desinformación y a evitar que la falsa alerta siguiera llegando a más ciudadanos. Además, se pidió a los andaluces no compartir el mensaje.

Una vez más, un desastre natural vuelve a estar acompañado de la difusión de 'fake news'. Estos mensajes solo tienen el propósito de generar miedo y confusión entre la población, aprovechando la velocidad de difusión de las plataformas de mensajería instantánea.