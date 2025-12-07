«El silencio de María Jesús Montero la hace cómplice en estos casos de machismo de Salazar y Torremolinos»

El caso Paco Salazar, unido al de Antonio Navarro en Torremolinos, ha provocado un nuevo terremoto en la política española, no sólo en el seno del Partido Socialista. La constancia de actitudes misóginas y machistas dentro de organizaciones que deben ser ... pulquérrimas en sus actitudes éticas y morales, que deben ser referente en la sociedad, manifiesta una vez más que los postulados teóricos distan demasiado de la realidad. La frase pronunciada por José Luis Ábalos, «soy feminista porque soy socialista», es paradigmática de esa diferencia entre el deber y el ser.

En este turbio asunto, especialmente dañino para el PSOE por haberse arrogado (y ganado en gran parte) el voto femenino, es que la formación que dirige Pedro Sánchez no sólo no ha defendido a las militantes que denunciaron esos comportamientos tan reprochables, sino que ha intentado taparlas para que no saltara el escándalo a la luz pública. Las maniobras dejan en muy mal lugar a su portavoz Pilar Alegría, que se reunió hace muy pocas semanas con el propio Salazar, y a María Jesús Montero, secretaria general del Partido Socialista, que ha permitido que el sevillano (asesor de Sánchez en La Moncloea) paseara a sus anchas por los despachos sin que nadie le frenara los pies.

Precisamente la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este domingo que «el silencio de la señora (María Jesús) Montero la hace cómplice en todos estos casos de machismo, en el caso Salazar y en el caso de Torremolinos». El PP pide «explicaciones, porque al final todas las federaciones socialistas han puesto en el centro de todos estos casos a la señora Montero», vicepresidenta del Gobierno y candidata en las elecciones autonómicas del próximo año.

«Solicitamos explicaciones urgentes del Partido Socialista», ha continuado España, «y de la número dos a nivel nacional, de la número uno en el Partido Socialista de Andalucía, sobre si se taparon estas denuncias sobre supuestos casos de acoso».

«Montero debe dar explicaciones»

La consejera de Economía y Hacienda compara «el trato que se le está dando a mujeres que eran miembros de su partido, compañeras socialistas, pues imagínense el que se le puede dar a cualquier otra mujer que sea andaluza o sea española. Por eso, tiene que dar muchas explicaciones«, ha insistido.

«¿Cuándo conocieron la denuncia del caso Salazar y del caso Torremolinos? ¿Por qué se ocultaron? ¿Quién dio la orden para que esas denuncias no se tramitaran? ¿Es cierto, como dicen las federaciones socialistas, que la señora Montero era una de las personas que abroncaba a las mujeres que estaban denunciando este supuesto acoso, para que retiraran las denuncias, para no romper así la carrera política del señor Salazar? ¿estaban del lado del supuesto acosador o estaban del lado de las víctimas?«, con muchas de las preguntas de la portavoz.

«Hay muchas cuestiones que aclarar, en política no solo se trata de pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades y hay que conocer la verdad», ha indicado. «Hay un doble machismo. Por un lado, un supuesto acoso, pero luego, por otro, una supuesta presión a las mujeres víctimas para que retiren la denuncia».

«Es que esto es muy humillante. Esto es despreciar a las mujeres y ya estamos cansados de tanto desprecio y de tanto maltrato, porque al final todo suma. Es que es el caso Ábalos, es que es el caso Koldo, ahora tenemos como el otro caso, el caso Salazar, el caso Torremolinos, ¿qué está pasando en el Partido Socialista con las mujeres?»