«El silencio de María Jesús Montero la hace cómplice en estos casos de machismo de Salazar y Torremolinos»

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, pide explicaciones al Partido Socialista y a su número uno en la comunidad

Montero y Alegría, las próximas 'víctimas' políticas de Salazar

Francisco Toscano señala que su amigo Paco Salazar «no se reconoce» en las acusaciones por presunto acoso sexual de sus compañeras del PSOE

María Jesús Montero, con Yolanda Díaz e. p.
José María Aguilera

El caso Paco Salazar, unido al de Antonio Navarro en Torremolinos, ha provocado un nuevo terremoto en la política española, no sólo en el seno del Partido Socialista. La constancia de actitudes misóginas y machistas dentro de organizaciones que deben ser ... pulquérrimas en sus actitudes éticas y morales, que deben ser referente en la sociedad, manifiesta una vez más que los postulados teóricos distan demasiado de la realidad. La frase pronunciada por José Luis Ábalos, «soy feminista porque soy socialista», es paradigmática de esa diferencia entre el deber y el ser.

