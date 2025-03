Voces históricas toman la palabra tras 40 años de autonomía andaluza

La celebración de los 40 años del referéndum por la autonomía no sólo se ha limitado a los actos institucionales que se celebraron este viernes en el Parlamento y el Teatro de la Maestranza. Muchos foros de debate, encuentros literarios y políticos, y los especiales de los medios de comunicación están no sólo recordando aquellos años sino también analizando su proyección en el futuro. Hemos recopilado los testimonios de dos expresidentes de la Junta, de líderes de los partidos que fueron clave en aquel momento político y de siete expresidentes del Parlamento andaluz.

Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía (1979-1984)

Defiende que el espíritu de aquel 28F sigue con plena vigencia. «Yo siempre he defendido que los intereses generales de Andalucía deben anteponerse a los partidarios cuando lo que está en juego son las cosas de comer, por ejemplo, la desigualdad territorial y de los derechos de la ciudadanía. Ahí debemos ir todos a la vez, debemos cogernos de la mano. Hay que bajar el balón y jugar a la transversalidad. La defensa de la igualdad fue una conquista del pueblo andaluz que debe ser defendida por el Gobierno y por la oposición. Si vienen momentos difíciles que supongan un agravio para Andalucía, Andalucía no podrá permanecer en silencio , tendrá que levantar la voz y reclamar lo que en justicia le corresponde».

El presidente que logró la celebración del referéndum no es, ni mucho menos, complaciente. «Nos queda un Estatuto que es una herramienta muy poderosa para poder avanzar en las políticas que el Gobierno actual pueda desarrollar. En él se contemplan los derechos y las políticas sociales aunque un hándicap para mí sigue siendo el tema educativo. Si no invertimos en capital humano, va a ser difícil que salgamos de la situación que tenemos en la que no acabamos de levantar el listón después de tantos años de Gobierno. Espero y deseo que la financiación autonómica permita afrontar las políticas de sanidad, educación y dependencia. Si no, tendremos descontento social. Confío en la capacidad del Gobierno andaluz para incrementar esa partida presupuestaria».

J. Rodríguez de la Borbolla (1984-1990)

Quien consolidó la autonomía creando la Junta de Andalucía tal y como hoy la conocemos, pone en valor la evolución de la comunidad. « Andalucía ha salido de la situación de marginación histórica aunque todavía falta dar pasos adelante en desarrollo. La estructura social —marcada por la agricultura, servicios, industria— es más parecida a la de cualquier territorio de nuestro entorno que hace 40 años. Los servicios sociales, la dotación de infraestructuras y la atención a la ciudadanía son parangonables a cualquier territorio de España, pero s igue existiendo una brecha en la renta media . Ha habido más crecimiento del ahorro que en Cataluña, según datos del banco de España.

Como su antecesor, Borbolla también entiende la política de otra manera, tal vez de otros tiempos y aboga por un entendimiento entre los partidos. «Desde mi punto de vista sería necesario y conveniente encontrar posiciones de encuentro en el seno de Andalucía. Desde Andalucía se deberían plantear soluciones para la integridad de los problemas de España y no sólo pensando en lo propio. No es hora de agravios comparativos . Ya tenemos suficiente victimismo con los nacionalistas e independentistas irredentos».

Alejandro Rojas-Marcos, fundador del Partido Andalucista

No alardea de su lucha antifranquista ni del papel que tuvo en el proceso autonómico porque no lo necesita. A pesar del tiempo transcurrido, cree que pocas cosas han cambiado. «A mi juicio no hay nada que celebrar . Andalucía hoy sigue estando a la cola de Europa , como hace cuarenta años, y, hoy, el poder andaluz sigue brillando por su ausencia como hace cuarenta años.

Entonces, gracias al Partido Andalucista, se consiguió una autonomía formalmente igual a la de Cataluña y a la de Euskadi, pero esa autonomía ha sido administrada por un partido estatal nada interesado en llenar de poder real esa autonomía». Pero no se da por vencido y cree que es posible seguir peleando. «El pueblo andaluz y solo el pueblo andaluz tiene la palabra. Mientras no haya conciencia de pueblo no habrá forma de que consiga un poder andaluz fuerte. No olvidemos que el poder solo negocia con el poder. Por eso el Gobierno central, de izquierda o de derecha, durante estos cuarenta años, solo ha negociado con el poder catalán y con el poder vasco , nunca con un poder andaluz, porque no existía, ni existe y, mientras no exista, así seguiremos, mal que nos pese, por mucho que nos quejemos y por mucho que nos irriten Cataluña o Euskadi ejerciendo un poder que legítimamente han conquistado y que interesadamente le han facilitado los Gobiernos centrales de izquierda y derecha porque todos ellos, todos, todos, han utilizado sus votos para gobernar».

Javier Arenas, expresidente del PP andaluz

Su papel como líder de la derecha en Andalucía ha sido muy relevante en la construcción de la autonomía. «Yo creo que los años de autogobierno han sido muy favorables para los andaluces . Deberíamos celebrar estos 40 años con un nivel muy alto de autocrítica porque muchas cosas se pueden mejorar. Hemos llegado a los 40 años con la alternancia en el poder de Andalucía que para mí era una cuestión importantísima para garantizar el peso democrático de nuestas instituciones». Arenas también quiere resaltar los retos a futuro. «En este 40 aniversario el papel de Andalucía es crucial a la hora de garantizar la cohesión de España y la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles. Estoy seguro que con este presidente Juanma Moreno vamos a jugar ese papel».

Luis Carlos Rejón, coordinador de IULV-CA entre 1988-1997

Afirma sin dudas que el nivel político en Andalucía «ha bajado muchísmo» y es crítico con este aniversario, «se han hecho cosas pero no tenemos más fuerza política que en 1980 . Creo que no tenemos ninguna. Los problemas siguen siendo los mismos e incluso peores. Andalucía no tiene ninguna fuerza social y política propia. A mí me ilusionó Adelante porque me recordaba a Convocatoria por Andalucía en Izquierda Unida. Pero ahora, con la escisión de Podemos en Andalucía vemos otra división más , otras siglas más». A pesar de que un miembro de su partido está en el Gobierno de la Moncloa alerta sobre los privilegios de algunas comunidades, «Privilegios ya hay dos, los de Euskadi y Navarra. Ahora por la puerta de atrás quieren colar otros cuantos. Me parece muy bien pero los derechos tienen que ser iguales para todos. Eso está en riesgo ahora. Si quieres seguir siendo presidente [del Gobierno], tienes que pagar».