Valeria Bernal: «No quería pasarme la vida trabajando de camarera y pensé en volver a estudiar»

« Soy de Paraguay y llegué a Andalucía en 2008 ». Ese es el inicio de a la historia de Valeria Bernal, una joven que vive en Málaga y a la que la crisis y las ganas de salir de trabajos precarios y mal ... pagados la han llevado de vuelta a las aulas. Ella dejó sus estudios en Bachillerato. Se equivocó de opción porque optó por el de Humanidades y vio que no era lo suyo. «Al año siguiente me pasé al de Artes Escénicas pero tenía que ir todos los días desde Fuengirola a Málaga capital y no encontré buen ambiente en el instituto, nos trataban como a personas que ni quieren estudiar», se queja.

A eso se suma, cuenta sin paños calientes, que la situación económica en casa no era buena: «Siempre hemos sido pobres y necesitaba trabajar», explica . «Se me juntó todo: la edad, las pocas ganas... con esos años tiene una la cabeza perdida», se lamenta.

Dejados los estudios para llevar dinero a casa, solo podía aspirar a trabajos limpiando casas o cuidando niños. «Es lo que he hecho de forma esporádica desde los 13 años pero es muy duro. La gente en su casa es muy maniática y se cobra mal», señala. Cuando por fin arregló sus papeles, lo intentó en la hostelería. No mejoró mucho. «Horas, extras, de cara al público, mal sueldo, mal horario... No quería pasarme la vida de camarera y pensé en volver a estudiar», señala.

La pandemia la empujó en esta decisión porque se le acabó el trabajo en el bar en el que estaba. « Eché la solicitud en un módulo de Mecanizado por echarla , no pensé que fuera a hacerlo. Pero mi madre me dijo que me ayudaba».

La cuestión es que fue ver de qué iba el curso y cambió su actitud. «Me encantó lo que vi. Es interesantísimo. Recuperé el ritmo de estudio, me apasiona lo que hago», cuenta. Además se siente afortunada porque su título no lo tiene mucha gente y «las empresas vienen a buscarnos». Pero, aun con un trabajo casi asegurado de lo que le gusta, quiere seguir aprendiendo. «Ahora que sé que esto me apasiona quiero hacer el grado superior también de Mecanizado , con eso optaré a mejores empleos», indica.