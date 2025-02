Un vacunador contra el coronavirus en Andalucía: «A los mayores se les ilumina la cara»

Vacuna usted a mayores en las residencias, ¿cómo les reciben?

Con muchísima ilusión, no sabe. Tienen muchísimas ganas de vacunarse porque están cansados de no ver a la familia. Hay quien lleva casi un año en la residencia sin poder ver a sus hijos o ... nietos. Algunos antes de la pandemia por las tardes se iban a la calle, daban un paseíto, se tomaban un café con los amigos... Pero ya no pueden. Nos ven y notas cómo se les ilumina la cara.

Se han conocido un par de casos de hijos que se han negado a que sus padres sean vacunados en la residencia en la que viven. ¿Se han encontrado algo así?

No. La experiencia de mi equipo es que todos los residentes se han querido vacunar. Habrá alguno que no haya querido, claro, pero no nos ha tocado. Sí que notamos que al principio había un pequeño porcentaje de mayores que sí se lo pensaba un poco. Pero eso es al principio del proceso, cuando vieron que era seguro y que era efectiva no hay ya reticencias. Si alguno a estas alturas no se ha vacunado es porque el médico se lo ha desaconsejado.

¿Y los trabajadores de las residencias? ¿Hay esa misma actitud positiva?

Sí, la misma. Es curioso porque antes de empezar a vacunar teníamos un protocolo por si nos encontrábamos con negacionistas. Pero al final es un tema que no hemos tenido que tratar.

¿Cómo es el proceso de vacunar? ¿Qué pueden esperar quienes vayan a inmunizarse ahora?

Cada equipo de vacunación consta de tres enfermeros. Uno para preparar la vacuna, que tiene su trabajo. Otro la pincha. Y el tercero es el que anota los datos del paciente.

¿Es muy complicado preparar las inyecciones? ¿Han tenido algún problema?

Por ahora no hemos tenido problemas. El procedimiento es complejo, sí. Primero hay que disolver el líquido de la vacuna con suero. Se hace la mezcla y se agita de una forma concreta un número exacto de veces para que se mezcle. Hay que hacerlo con cuidado porque más que el calor lo que afecta a las vacunas de Pfizer es el movimiento.

¿Son muy sensibles a los golpes?

Mucho. El conductor de la ambulancia en la que vamos a los centros sabe que no puede coger badenes ni baches. Cuando la transportamos nosotros ya no está congelada y no se puede agitar mucho.

Sobre la vacuna ha habido algunas polémica. Una de ella la de los «culillos», como llamó el consejero de Salud a la sexta dosis...

[Se ríe] Sí, pero se entendió lo que quiso decir. Antes quedaba un resto que no se usaba. Pero desde el 8 de enero ya sí se extrae e inyecta.

Hay políticos que se han vacunado a destiempo asegurando que lo hicieron para no echar a perder una dosis...

No nos ha pasado. Nosotros tenemos una lista de sanitarios a los que llamar si sobra una dosis para ponérsela. Aquí se hace bien.