El PSOE de Andalucía propone la mudanza a los agricultores del entorno de Doñana

El Grupo Parlamentario Socialista propone la reubicación voluntaria de aquellas explotaciones agrícolas de regadío en el entorno de Doñana que no fueron incorporadas por error al Plan de la Corona Norte como solución a la polémica generada por la iniciativa parlamentaria impulsada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox para regularizar estos regadíos que colectivos ecologistas consideran una amenaza para la sostenibilidad hídrica del parque.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas a esa proposición de ley en las que propone «un nuevo modelo que incentive la reubicación voluntaria de las explotaciones agrícolas de regadío fuera del ámbito del Plan de Doñana , en la Demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, con una reserva de recursos hídricos superficiales para dar cobertura a la superficie reubicada, prioritariamente en zonas de proximidad a la comarca de Doñana, para impedir el desarraigo de la actividad agrícola».

Según aclara el Grupo Socialista, «esta medida se extendería a todos aquellos que, siendo titulares de derechos de agua subterráneas en el ámbito del Plan, quieran acogerse a ella para liberar recursos hídricos subterráneos y contribuir al equilibrio hídrico de Doñana». Otro de los puntos clave de la iniciativa es que cualquier modificación del Plan tenga que contar necesariamente con los informes favorables de la Comisión de Seguimiento y al Consejo de Participación de Doñana.

Ni subterránea ni en superficie

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas , considera que las enmiendas pretenden situar en la legalidad el debate, ya que no se puede vulnerar las conclusiones de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las limitaciones de uso del acuífero de Doñana. Según Espadas no se pueden generar expectativas de riego en la zona, ya que no se puede usar el agua subterránea y la que llegue en superficie debe ir a regenerar el acuífero , «y como tal debe constar en la proposición de Ley», señaló.

La proposición de ley para mejorar la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva , en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) reconocería los derechos de los propietarios de unas 800 hectáreas de terreno que por error no fueron incluidas en el plan de regadío aprobado en 2014. La reordenación no generaría derechos de riego , que debe conceder la Cuenca Hidrográfica, si bien en la propia iniciativa parlamentaria se insta a que se cumpla la Ley de trasvase de 2018 que prevé aportar 20 hectómetros cúbicos desde la Cuenca del Tito, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir para asegurar riego superficial a estas explotaciones agrarias.

Abstención y marcha atrás

El PSOE, que durante el debate parlamentario se abstuvo , considera que «el texto planteado es poco riguroso desde un punto de vista legislativo, así como un desastre inaplicable en un entorno tan sensible y complejo como Doñana».

A juicio de este grupo parlamentario, «genera inseguridad jurídica y desprotección de los valores económicos, jurídicos y ambientales, que el PSOE no va a consentir».

«Además de no dar solución real a las demandas de los agricultores del entorno, genera dudas sobre la protección del espacio protegido y lanza un mensaje muy peligroso a las autoridades europeas , que podían hacernos perder fondos europeos, y a los mercados internacionales poniendo en riesgo la imagen y la competitividad de los productos agrícolas de la zona», señala el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ahora totalmente alineado con las tesis del Gobierno central contrarias a la regularización.

El Plan Especial de 2014 , admite el PSOE, posibilita la ampliación o modificación de las zonas agrícolas regables, pero «siempre y cuando no se ponga en riesgo el recurso agua en el parque y el cumplimiento de los compromisos que España ha adquirido con los organismos e instituciones internacionales en lo que se refiere a Doñana», por lo que en las enmiendas socialistas se propone «condicionar la ampliación de la zona regable a la disponibilidad de recursos hídricos superficiales para el otorgamiento de la concesión de su aprovechamiento».

El Gobierno central no ha avanzado en las obras para llevar agua superficial a la zona desde la aprobación de la Ley del trasvase en 2018. La mayoría de las obras en la provincia de Huelva están a la espera de licitación.