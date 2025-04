El PP ganaría las elecciones en Andalucía pero necesitaría a Vox y Ciudadanos para gobernar

Si las elecciones andaluzas se celebrasen hoy, el PP lograría la victoria por segunda vez en su historia . Pero, al igual que pasó en 2012, el triunfo no le garantizaría la investidura de Juanma Moreno, por lo que necesitaría el apoyo de ... Vox, que sería la tercera fuerza política, y de Ciudadanos . De esta forma, la mayoría de cambio que provocó la salida del PSOE de la Junta de Andalucía tras 36 años se vería consolidada con mejores resultados que en las elecciones de diciembre de 2018, pero seguiría necesitando de sus tres elementos para mantenerse en el poder. Las fuerzas, no obstante, se redefinen, ya que Vox supera con claridad a Cs , que perdería la mitad de sus diputados.

Según el sondeo realizado por Dataestudios para ABC, en pleno ecuador de la legislatura la tendencia demoscópica en Andalucía sitúa como partidos al alza al PP, que gana 5,5 puntos y ocho diputados respecto a los comicios de 2018, y Vox, con 4,9 puntos y siete diputados más que en las últimas elecciones . Los populares obtendrían 34 diputados y la formación de Santiago Abascal se iría a los 19, con lo que ambas fuerzas se situarían a dos diputados de la mayoría absoluta.

Arbitraje de Ciudadanos

La mayoría del cambio se consolidaría con Ciudadanos, que es la formación que más se ha dejado en estos dos años de legislatura: 7,9 puntos y diez diputados, con lo que lograría once parlamentarios en la Cámara autonómica. De esta manera, Ciudadanos se situaría con ocho escaños menos que Vox en el nuevo escenario político.

Pese a este descalabro, la formación de Inés Arrimadas se convertiría en árbitro de la gobernabilidad en Andalucía , ya que esos once diputados tendrían la llave para mantener la mayoría del cambio o apoyar un bloque de izquierdas similar al que mantiene a Pedro Sánchez en el Gobierno español.

En este sentido, el PSOE perdería 2,7 puntos respecto a 2018, lo que se traduce en tres escaños menos en la Cámara, pasando de los 33 actuales a 30. Podemos perdería asimismo cuatro diputados (-5,3 puntos), aunque el bloque de izquierdas se completaría con los dos escaños que la encuesta de Dataestudios otorga a los anticapitalistas de Andalucía no se rinde, la escisión de Podemos liderada por Teresa Rodríguez. Las tres formaciones de izquierda sumarían 45 escaños, lejos de una mayoría absoluta que sí lograrían, sin embargo, si los once diputados de Ciudadanos se sumasen al pacto con la izquierda radical.

Los votantes de Ciudadanos que pasan a apoyar al PP doblan a los que pasan a apoyar al PSOE El paro sigue siendo el problema más citado, seguido del Covid y la crisis económica

¿Dónde va el voto que pierde Ciudadanos , la formación que más apoyo se deja atrás? La tendencia de migración de voto hacia el PP dobla a la del PSOE (3% y 1,1%, respectivamente). En cuanto a la fidelidad de voto respecto a las elecciones de 2018, el índice más alto lo tiene Vox, ya que casi el 80 por ciento de su electorado (79,8%) afirma que volverá a coger su papeleta, seguido del PP (74,5%), PSOE (63,8%), Ciudadanos (57,4%) y Podemos (55,8%), aunque el dato de esta formación está distorsionado por su división en dos partidos.

Del porcentaje de votantes que han decidido cambiar su voto respecto a los comicios de hace dos años, en el caso del PSOE (36,2% de los votantes de 2018) los motivos son mayoritariamente mala gestión o decisiones no acertadas (42,1%) y rechazo al líder del partido (18,4%). En el PP (25,5%) mala gestión y decisiones no acertadas (26,9%) y decepción por la labor (19,2%); en Cs (42,6%) mala gestión y decisiones no acertadas (35,3%) y rechazo al líder del partido (29,4%); en Vox (20,2%) preferencia ahora por otro partido (29,4%) y mala gestión (23,5%); y en el caso de Podemos (44,2%) mala gestión (38,5%) y decepción por la labor (19,2%).

Aprobado a la Junta

En general, la encuesta de Dataestudios para ABC muestra la preocupación de los andaluces por la situación de su comunidad autónoma . El porcentaje que valora la evolución de los últimos dos años como mala o muy mala es ligeramente superior al que la considera buena o muy buena (31,4% frente a 29,5%), pero no se responsabiliza de ello al Gobierno andaluz, cuya apreciación es mayoritariamente positiva —30,3% valora su gestión como buena o muy buena frente al 23,4% que la califica de mala o muy mala—. Es decir, en términos relativos, la apreciación negativa de los dos últimos años es dos puntos superior a la positiva, pero la valoración positiva del Gobierno de Juanma Moreno es siete puntos superior a la negativa. Respecto a los problemas que más preocupan a los andaluces , el paro sigue siendo el más citado por los encuestados (79,8%) seguido a distancia por la pandemia del Covid-19 (37,9%), la crisis económica (28,8%), la sanidad (22%) y la política y los partidos (19,4%).

En cuanto a la política nacional, los andaluces valoran muy negativamente el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado y sus repercusiones en Andalucía . El 46,3% de los encuestados califica los presupuestos de negativos o muy negativos para la comunidad, mientras que el 22,7% los considera ni positivos ni negativos y sólo el 11,8% los ve como positivos o muy positivos. Por otra parte, el 49,4% piensa que los miembros del CGPJ deben ser elegidos por los jueces y sólo el 11,4% dejan esta responsabilidad a los partidos.