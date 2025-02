Miguel Ángel Ruiz: «Una reforma educativa que parte del desprecio al esfuerzo es muy peligrosa»

Profesor de Historia y fundador de la prestigiosa escuela de liderazgo y debate Cánovas Fundación , cuando Miguel Ángel Ruiz regresó a la política en 2018 tuvo claro su objetivo, auspiciado por el presidente Juanma Moreno: el cambio político debía ir acompañado ... de una honda reflexión sobre el sistema de enseñanza. Incluso, por qué no, de un pacto educativo que imbricara a toda la comunidad educativa y al resto de los partidos políticos. Perdurable y ajeno a las miserias partidistas. No ha sido posible. El PSOE nunca quiso subirse al autobús y Adelante Andalucía se bajó justo antes de la última parada . Después de escuchar a 81 voces autorizadas del sector, a diferencia de la «Ley Celaá», para cuya elaboración el Gobierno de PSOE y Podemos no ha querido ni escuchar a la comunidad educativa. Ruiz se muestra extremadamente crítico con esa reforma. La califica de «desprecio al esfuerzo de docentes y alumnos» y carga contra el ataque mortal que supone para la concertada.

¿De verdad llegó a pensar que en Andalucía se podría abrir la espita de un acuerdo sobre la educación?

Sí. Pensé que era posible. Será porque soy profesor y tenía muchas ganas de que por fin en España hubiese un pacto así.

¿Cree que aquí se daban los mimbres?

Había voluntad por parte del gobierno y de los grupos que lo sustentamos. Pero también, en algún momento, la he visto en los grupos de la oposición. Duró poco. El PSOE empezó haciendo una oposición constructiva pero a los seis meses cambió radicalmente de actitud. Y hasta que no salga de su deriva destructiva, en efecto no tenemos nada que hacer. En cuanto a Adelante Andalucía, le han podido sus líos internos.

¿Tenía sentido continuar si no estaba el principal partido de la oposición?

El PSOE vino a constituir el grupo., pero esa misma tarde se salió. Decidimos tirar hacia adelante porque el trabajo que íbamos hacer merecía la pena. Hemos escuchado a la comunidad educativa, ha habido debate y ojalá que ese trabajo se pueda recuperar en el futuro. Esto es una semilla. Otros plantaron los árboles que tenemos hoy en día. Todo lo que trabajemos para avanzar hacia un pacto educativo y mejorar la educación merece la pena, aunque yo no vaya a ver el resultado. Hemos dejado ahí un trabajo que otros podrán aprovechar.

No lo considera por tanto un fracaso.

En términos de consenso sí, pero no si tenemos en cuenta lo que hemos ahondado. Cualquier gobierno ha de tomar nota de las conclusiones que se han sacado.

Bajar la ratio, atención a la diversidad, bilingüismo real, inclusión de Infantil en el sistema... El dictamen aprobado no se aleja demasiado de lo que piden los grupos de izquierda...

Claro. Y por eso el rechazo sólo se puede explicar si se antepone a todo el inerés de un partido, el rédito electoral. Y eso es lamentable. Se demuestra que hay gente aquí que no está para hacer que la educación avance. Yo antes que político soy profesor y quiero que eso pase. Queríamos un dictamen que pudiera ser asumido por todos, vaciado de posicionamientos ideológicos. Un documento que recogiera aquello en lo que estábamos de acuerdo y no lo que nos iba a separar. Un consenso en torno a él hubiera servido para mandar a la comunidad educativa y a la sociedad en general un mensaje muy valioso.

Los comparecientes coincidían en que era el momento idóneo para llegar a un pacto. ¿Por qué?

Porque con la pandemia nos estamos reinventando en todos los campos, también en la educación. Todos los expertos que han pasado ahí, a nivel nacional e internacional, han dicho que era el mejor momento para redefinir el sistema. Y para hacerlo en condiciones.

«La gente está cansada; hay que conseguir que la educación no cambie aunque cambie el gobierno»

¿Cómo se han tomado que esto no llegue a nada? ¿Han tenido alguna reacción?

Hay mucha deccepción, porque ven que al final esto termina siendo lo mismo de siempre. La actitud de la izquierda en Andalucía lleva al ciudadano a pensar que no se puede avanzar. Les hemos puesto unas condiciones persfectemante aasumibles. Pero hay una motivación política que impide que haya un pacto con un gobierno de PP y Cs.

El PP, en la oposición, ¿sí hubiera estado?

Por supuesto que sí. Nos sentamos a la mesa cuando se planteó a nivel nacional. La gente está cansada de que cada vez que cambia el gobierno cambie el sistema educativo. Y hemos de conseguir que no cambie la educación aunque cambie el gobierno. Los grandes países que han avanzado tienen un pacto. Unos mínimos que ha de respetar todo el que llega.

¿Ha habido mucha diferencia entre las porpuestas de pedagogos y profesores y las de alumnos?

No mucha. El alumnado ha puesto el acento en que termina el sistema educativo sin descubrir su vocación, sin saber qué quieren hacer con su vida. Hay un claro déficit del componente vocacional y de orientación . Y falta también motivación entre un alumnado que vive un mundo que tiene poco que ver con lo que le ofrece la escuela, por culpa de su metodología. El profesor se da cuenta de eso y entiende que tiene que hacer un esfuerzo por cambiar el enfoque. Muchos lo están haciendo, pero el sistema no les ayuda, y su inercia hace que ese cambio sea una anomalía, una anécdota. No vale con sólo decir «hay que cambiar»; hay que darle herramientas al profesor para que pueda optar por desarrollar esas nuevas metodologías, sin demonizar los métodos tradicionales. Que saque de la mochila el que mejor venga en cada momento.

A veces se achaca a esas nuevas metodologías prescindir de aspectos valiosos como la memoria.

La memoria es importante, pero no puede ser lo único que se evalúe. La clase magistral ha formado parte de mi vida, pero hay que dar cabida al aprendizaje cooperativo, por proyectos, a la clase invertida, al debate.... Yo he quitado exámenes para evaluar de otra manera y los alumnos no han aprendido menos por ello; al revés, se han motivado más. Esa es mi experiencia, igual que la de los compañeros que están en esa línea. No hay que demonizar las metodologías tradicionales; hay que complementarlas. Si hacemos siempre lo mismo, los estudiantes se cansarán.

También se habla de motivar a profesores que, para empezar, se sienten mal pagados...

El docente tiene que sentir el reconocimiento en varias facetas. Una es a nivel salarial, pero también tiene que ver reconocida socialmente su labor, o percibir que se le apoya desde la administración para que cuando quiera formarse en metodologías innovadoras pueda hacerlo sin que sea en su tiempo libre. Y ha de saber que se le tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, como hemos hecho con este trabajo.

Ruiz, durante la entrevista con ABC F. SILVA

Piden un cambio en el acceso a la función docente y en la formación de los profesores. ¿Lo ve factible?

No es fácil, por eso es importante que en un pacto estemos de acuerdo todos, porque aquí se mezclan competencias de todo tipo. Para uno de los trabajos más importantes que existen en nuestra sociedad, como es la formación de nuestros hijos, hemos de contar con los mejores. Y ojo, los mejores no son los que tienen mejor memoria y sacan mejor nota, sino los más preparados para el trabajo que van a realizar. Habrá que valorar más su capacidad para innovar, para gestionar grupos, la gestión de conflictos en el aula.... Nadie examina ni prepara de eso. Cuando un profesor accede a la función docente no estamos garantizando que sea el más preparado para hacer ese trabajo y ese es el cambio que necesitamos.

El colofón del dictamen aprobado propone mantener abierto el foro. ¿Guardan esperanzas de que se pueda retomar el diálogo?

Lo vamos a seguir intentando hasta el último día de legislatura. Los ciudadanos nos podrán perdonar que no lo consigamos, pero no que no lo intentemos. Es la izquierda la que no quiere.

En los trabajos del pacto educativo andaluz han participado 81 personas del sector. En la tramitación de la nueva ley de Educación (Lomloe) que prepara el Gobierno, se ha obviado la opinión de la comunidad educativa...

Y ha quedado claro que hay dos actitudes, dos formas de hacer las cosas: escuchar o dar la espalda. El modelo andaluz es el del diálogo y el de Pedro Sánchez, el de no escuchar, No tiene sentido abordar una reforma educativa sin escuchar al sector.

«Sólo el concierto me garantiza que tengo una alternativa a la educación pública que no sólo es para los ricos»

Entre las comparecencias que han tenido, ¿alguno propuso pasar de curso o conseguir títulos sin límite de suspensos?

Ninguno. Me acordaría

¿Qué supone que la nueva ley abandone esos requisitos para promocionar?

Es un claro mensaje de que el esfuerzo no sirve. Y eso es muy peligroso. Es un desprecio al trabajo de los alumnos que sí trabajan y un desprecio a la labor del profesorado. Cuidado: una reforma educativa que parte del desprecio al esfuerzo del alumno y al trabajo del profesor es muy peligrosa.

¿De dónde cree que parte ese empeño por parte de los partidos que sustentan al Gobierno?

Algunos piensan que cuanto peor le vaya a la sociedad, mejor les irá a ellos. Lo he podido ver en el Parlamento andaluz en este tiempo.

La concertada se ha puesto de uñas con la 'ley Celaá' mientras que Andalucía la defiende. ¿Podrá la comunidad esquivar su aplicación en lo que a libertad de enseñanza se refiere?

Desde Andalucía seremos un dique de contención a cualquier atropello de derechos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la libertad de elección por parte de los padres. Es algo fundamental. Como padre tengo derecho a elegir un colegio público, concertado o privado. Pero sólo el concierto me garantiza que tengo una alternativa a la educación pública y que no es sólo para los ricos.