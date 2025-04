Miles de británicos en Andalucía pueden ser inmigrantes irregulares este verano

Consumado el Brexit, los británicos afincados en Andalucía necesitan obtener la residencia para seguir viviendo en España con los mismos derechos que han tenido hasta ahora. Según el Instituto Nacional de Estadística en el último censo habría unos 80.000 súbditos de Isabel II ... en la región . La gran mayoría de ellos se concentra en Málaga, donde los censos dan cifras cercanas a los 50.000. Hay municipios con grandes concentraciones, como Mijas en la Costa del Sol, donde su padrón está sobre los 12.000 residentes de esta nacionalidad, y hasta uno de sus concejales es escocés. El problema es que, después de su salida de Europa, todos están en riesgo de ser inmigrantes ilegales si no regularizan su situación antes del 30 de junio .

Sólo hay que acreditar que se residía en España antes del 31 de diciembre de 2020 . Así se pueden acoger a lo pactado en el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea. De esta forma, canjean su documento que les acreditaba como ciudadanos de la UE por un permiso de residencia en el país con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que expide el Gobierno de España. Para ello vale el empadronamiento y el seguro médico anterior a 2021 , pero en muchos casos no se tiene. Ahí comienzan los problemas.

Los expedientes para pedir la residencia están llenos de pagos con tarjeta, retiradas de efectivo en cajeros, pagos luz, la factura del wifi, el gasto de agua, justificantes de todo tipo, cuotas en clubes sociales, registros de los campos de golf y un sinfín de documentos que acrediten, aunque el padrón o el seguro sean ya en 2021, que la persona lleva años residiendo en la Costa del Sol, pero que nunca necesitó regularizarse porque eran ciudadanos de la UE. «A muchos se lo deniegan por carecer de seguro médico en 2020» , señala Ana Hernández, de la asociación Brexpats Spain, que desde Mijas está ayudando a más de 25.000 personas en toda a España a normalizar su situación.

Extranjería revoca todas las solicitudes que no tengan seguro médico contratado antes del 31 de diciembre de 2020, o bien el documento S1 emitido después de esa fecha. Este último lo expide el Reino Unido a los jubilados con pensión pública una vez que obtienen residencia . Les da acceso a la Seguridad Social. Pero es algo a lo que no todos los británicos de Andalucía tienen acceso.

Tratan de acreditar su residencia con pagos con tarjeta, retiradas de efectivo en cajeros, abonos de la luz, wifi, agua y cuotas en clubes sociales o campos de golf

Así, en la práctica, se dan casos paradójicos como el de una niña de cuatro años en Málaga que no ha recibido el permiso de residencia por no acreditar con facturas que vive en España . En cambio, su madre sí que ha obtenido una resolución positiva. Otra pareja de jubilados en la Costa del Sol ha conseguido la residencia sólo para la mujer, puesto que era la que tenía todas las propiedades y facturas a su nombre. Al marido se le ha denegado y trata de acreditarlo con los registros del campo de golf.

Aun así, ésas son de las pocas concretadas en Extranjería, porque la mayoría de solicitudes están pendientes de resolución. «Hay un tapón de expedientes en la Policía Naciona l. Sólo en el mes de diciembre se recibieron en Málaga más de 2.000 solicitudes y eso ha ido en aumento», reseña Juan José Gargallo, de GCE Abogados, con sede en Marbella.

Sin la TIE, los problemas son varios, como regularizar el permiso de conducir o incluso obtenerlo en España. «Hay un chico en Marbella de 18 años al que se la han pedido para apuntarse a la autoescuela. Como no la tiene aún, no puede sacarse el permiso de conducir» , señala Ana Hernández, quien asegura que los problemas empiezan con el idioma, puesto que muchos solicitantes no entienden bien el español y los funcionarios tampoco el inglés. Al mismo tiempo, señala que hay nerviosismo por la burocracia para hacer los trámites. «Están siendo muy estrictos» , corrobora Ricardo Bocanegra, en cuya gestoría de Marbella están tramitando este tipo de residencias.

Una de las cosas que más preocupa es el riesgo de deportación por estar de forma ilegal en el país, después de llevar años en España y sin tener nada donde ir en Reino Unido, ni casa ni propiedades o familia. «Hasta el 30 de junio sólo se puede deportar por delitos de orden, seguridad o salud pública» , explica Ricardo Bocanegra, quien añade que los que no estén regularizados pasada esa fecha sí pueden tener problemas. «En julio, el estar de forma irregular es un motivo de deportación si no se está tramitando la residencia», señala Bocanegra.

En este sentido, l os que no consigan la residencia en esa fecha tienen dos opciones: pedirla por el régimen general de la Ley de Extranjería o viajar a Reino Unido para conseguir un visado no lucrativo con el que estar en España . «Ir por el régimen general de Extranjería es mucho más complejo y tiene muchos más requisitos que por la fórmula del acuerdo de salida de la UE. Es la misma forma por la que obtienen el permiso los residentes rusos o los africanos que regularizan su situación», añade Bocanegra.

«Los que no lo consigan tendrán que marcharse, sólo pueden estar 90 días a partir de los seis meses que contempla el acuerdo de salida entre Reino Unido y la Unión Europea»

El visado no lucrativo expedido por Reino Unido tiene la complicación de que hay que viajar a la Embajada en Londres para obtenerlo, además de cumplir todos los requisitos necesarios que exige el Gobierno británico. «Además, no es un visado que puedan obtener todos, puesto que se exigen unos niveles de renta superiores para poder optar a tenerlo y muchos no la tienen» , advierte Juan José Gargallo. «Los que no lo consigan tendrán que marcharse, sólo pueden estar 90 días a partir de los seis meses que contempla el acuerdo de salida entre Reino Unido y la Unión Europea» , añade Ricardo Bocanegra.

Además, otro problema es el cambio de fiscalidad que van a tener que soportar. Los residentes británicos que tienen una casa en Andalucía pagan una imputación en la renta del 19 por ciento, pero tras la salida de la UE pasarán a pagar un 24 por ciento. Es una subida del cinco por ciento por no ser residentes.

A ello se le suma el cambio en la forma de desgravar los gastos. Los que tengan una vivienda o un local en alquiler no podrán deducir los gastos que se generen y tendrán que declarar en base a la totalidad de los ingresos. «Si una persona cobra un alquiler de 1.000 euros, pero tiene gastos por 500 euros, el impuesto se le calcula por los 1.000 euros sin importar el gasto» , señala Gargallo, quien explica que los que tienen las viviendas en plataformas como Airbnb no podrán deducirse tampoco la comisión que pagan.