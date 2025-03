Juan Marín sale reforzado de la crisis con un cargo en la Comisión Permanente de Ciudadanos

La aparición de Juan Marín a la derecha de Inés Arrimadas mientras la lideresa de Ciudadanos daba cuenta de lo tratado durante la maratoniana jornada de la Ejecutiva nacional que abordó la crisis de la formación naranja, da cuenta del protagonismo que va a ... adquirir el vicepresidente de la Junta de Andalucía en la vida interna de su partido.

Marín sale reforzado de la crisis y con puesto en la Permanente que preside Arrimadas. A su llegada a Madrid, acompañado de Marta Bosquet y Javier Imbroda, el coordinador andaluz ya dejó claro su «apoyo» a la presidenta nacional. A la salida de la reunión Marín aseguró haber visto «muy fuerte» a Arrimadas.

El coordinador andaluz destacó la libertad y lealtad absoluta que impera en la coalición de Gobierno en Andalucía y abogó por que esta fórmula se exporte al resto de municipios y comunidades autónomas.

Preguntado por si se planteó irse al PP,Marín dijo: «El único sitio al que me voy después de Ciudadanos es a mi casa. Los que decían que yo me iría son los que sí se han ido al PP. Yo terminaré en Ciudadanos», remarcó.

Marín no evitó mostrar al llegar a Madrid su malestar por el pase del hasta ahora senador Fran Hervías al PP y lanzó un mensaje a los «populares», distinguiendo entre «el PP de (Teodoro García) Egea» —secretario general del PP—, y el PP de «comunidades autónomas que están por establecer líneas de comunicación y puentes para poder gobernar juntos como ocurre en Andalucía».

El pase de Hervías

El fichaje de Hervías por la dirección de Pablo Casado ha contrariado a todo el Gobierno andaluz, por cuanto era un firme opositor a Juan Marín y por lo que puede suponer en el futuro como motivo de fricción entre los socios de Gobierno si el ex senador adquiriera relevancia en la dirección casadista. El apoyo prestado en la resolución de la crisis de la moción de la Región de Murcia allanó el camino para el pase del exsecretario de Organización de Albert Ribera a las filas populares.

Según Marín, con su operación salida Hervías «ha quedado completamente desacreditado absolutamente en todo lo que pueda decir». En esa línea, ha sentenciado que «los que se van no son de Ciudadanos, ni nunca lo han sido».

El futuro de Granada

Mientras vuelven las aguas a su cauce en la dirección de Ciudadanos, la crisis se observa de distinta forma en otros ámbitos como el municipal.

Asegurada la estabilidad del gobierno municipal de Málaga (Noelia Losada, portavoz municipal de Cs, ha rechazado cualquier posibilidad de romper el pacto con Francisco de la Torre), las miras están puestas en Granada, única plaza importante andaluza en manos de este partido tras las municipales de 2019.

En primer lugar están las dudas sobre el futuro político de su alcalde, Luis Salvador. Enfrentado abiertamente con Juan Marín, hay quien especula con que pudiera aprovechar la situación y hacer como Fran Hervías: terminar recalando también en el PP. Sería un triple salto mortal, puesto que antes de fichar por Ciudadanos, Salvador fue senador del Partido Socialista. Ayer, el regidor evitó conscientemente cualquier afirmación taxativa en torno a su futuro. «Pregúntenle a Rapel», dijo a los periodistas al ser interrogado sobre qué hipotética candidatura preferiría encabezar en el futuro. Quedan más de dos años para las próximas municipales «y quién sabe lo que pueda pasar en este país» hasta entonces, vino a decir. Sin negar nada.

Pero además, los sucesos de estos días no han hecho sino acrecentar la desconfianza en torno a las fisuras del grupo municipal naranja en el Ayuntamiento. Son sólo cuatro y mandan, pero no están en absoluto bien avenidos. Luis Salvador gobierna en coalición con el PP y el apoyo externo de Vox. Juntos suman los 14 ediles justos que marcan la mayoría absoluta. Pero son conocidas las disputas del alcalde con quien fuera su número dos, Manuel Olivares. Y no hay margen para la escisión. Ganó las elecciones el PSOE (10 ediles) y Adelante Granada tiene otros tres.

A las dudas que genera el maremoto naranja se une además otra situación peculiar entre los concejales del grupo popular que sostienen la Alcaldía se encuentra nada menos que el excandidato y expresidente provincial Sebastián Pérez , defenestrado por su partido, pero que sigue defendiendo haber firmado con Salvador un pacto por el que él se convertiría en alcalde pasados dos años de las elecciones. Es decir, el próximo mayo. Sin ataduras de siglas, se le considera una auténtica bomba de relojería.