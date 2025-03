Fase 2 en Andalucía: Este lunes solo se bañarán en la playa onubenses, gaditanos y almerienses

Seis provincias de Andalucía pasan este lunes a la fase 2 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Málaga y Granada tendrán que esperar una semana más, puesto que el Gobierno central ha estipulado un periodo mínimo de 14 días entre pase y pase de fase.

La fase intermedia de esta desescalada abrirá las playas a aquellos afortunados que vivan en provincia costeras. Huelva, Cádiz y Almería verán a partir del lunes cómo sus playas van recuperando una imagen que se ajusta más a la normalidad a estas alturas del calendario.

Pese al permiso, la mayoría de los ayuntamientos esperarán a otras fechas para el inicio oficial de la temporada de playa hasta asegurar las medidas higiénicas pertinentes y termine el montaje de sus instalaciones. Es el caso de Cádiz capital, que abrirá sus playas al baño el 1 de junio , o muchos de los arenales onubenses, que tienen previsto la apertura a mediados de junio.

[Estas son las fechas en las que abrirán las playas de Huelva]

[El Puerto y Chipiona abren este mismo lunes, Cádiz, el día 1]

[¿Abren al baño las playas de Almería en la fase 2?]

Según recoge la normativa del Gobierno en su plan de desescalada del confinamiento por el coronavirus, en la 2º etapa del proceso de la recuperación de la normalidad, se podrá ir a la playa libremente , respetando siempre las medidas de distanciamiento social e higiene de manos.

Viajar entre provincias no está contemplado hasta la fase 4

La mala noticia para una gran parte de la población andaluza es que no se podrá cambiar de provincia, por lo tanto, Sevilla, Córdoba y Jaén seguirán condenadas a no pisar la arena de las costas andaluzas. Una situación que podría alargarse hasta finales del mes de junio, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene en principio intenciones de permitir el viajar entre provincias -algo que Andalucía ha reclamado ya desde la fase 2-, hasta la cuarta etapa de la desescalada.

Las costas andaluzas estarán más vacías por la prohibición de viajar entre provincias ABC

Normas para ir a la playa

A partir de este lunes, onubenses, gaditanos y almerienses podrán disfrutar de sus costas pero respetando unas normas de higiene y siguiendo las recomendaciones que la Junta de Andalucía ha publicado en su Boletín Oficial .

La propuesta del Gobierno andaluz es la siguiente:

- Que no se esté en la playa más de cuatro horas en horario de mañana o de tarde.

- Ducharse antes de bajar a la playa y al subir a casa de nuevo.

- Medidas higiénicas individuales -ropa y accesorios de baño limpios, utilizar una toalla por persona, mantener higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua.

- Mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.