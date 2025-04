Sólo el PP resiste el tsunami político de estos tres años

La legislatura que acaba ha removido a todos los partidos andaluces por unas cosas o por otras aunque con el denominador común evidente de la pandemia. El ejercicio del poder siempre fortalece y Juanma Moreno y la estructura del PP son ahora ... más robustos que cuando pisaron San Telmo por primera vez. Se ha dado la circunstancia, además, de que la dura salida de Pablo Casado ha beneficiado a los intereses de los populares andaluces que se han implicado desde el primer momento con el liderazgo de Feijóo. El apoyo del PP andaluz ha sido clave para el paso que ha dado el gallego. Tan es así que hay un andaluz tan relevante como Elías Bendodo en el puente de mando del PP nacional ejerciendo de facto de número dos del partido.

Ya no habrá más trabas para que Juanma Moreno pueda ejercer como estime oportuno, lo que es clave sobre todo pensando en lo que queda por delante. Evidentemente, Moreno no tendrá la última decisión en su mano sobre su futuro socio de Gobierno si llega el caso, pero no tendrá que sufrir imposiciones.

En el otro extremo está el PSOE. Los socialistas pasan por el momento más débil de su historia en Andalucía. Les está costando digerir la oposición y ejercerla de forma eficiente en una legislatura llena de vaivenes y dudas. La salida de la todopoderosa Susana Díaz sorprendió por la rapidez con la que se llevó a cabo, primarias mediante, pero no ha resuelto los problemas de fondo del PSOE andaluz.

Con la elaboración de las listas electorales, Juan Espadas está tratando de tomar el control del partido, pero sabe que su liderazgo pende de un hilo por más que insista en que el suyo es un proyecto «a medio plazo». Está por ver la intensidad del aval actual de Pedro Sánchez y su Ejecutiva Federal si hay una hecatombe en las urnas.

En Ciudadanos sí que se ha dado un vuelco. Era el partido de moda, el prometedor, hace tan solo tres años y medio. Entraron por la puerta grande en el Gobierno de la Junta de Andalucía y han hecho una gestión bastante buena, algo que reconocen hasta sus más duros rivales políticos. ¿Qué les ha pasado en estos tres años y medio? Ni ellos mismos son capaces de explicarlo porque miran con desolación las encuestas y la desbandada que se está produciendo en sus filas.

Por cierto, una desbandada muy leal -palabra con la que se podría definir a este partido-, ya que se está produciendo precisamente cuando se ha disuelto el Parlamento. Juan Marín y los suyos no han provocado ninguna crisis institucional. Todo lo contrario. Ahora está por ver si el vicepresidente logra enderezar el rumbo de su formación y logra «vencer a las encuestas».

Claro que a la izquierda todo es un caos. El experimento que intentó Antonio Maíllo con Teresa Rodríguez fracasó nada más que el profesor abandonó la política activa por la enfermedad que padecía. El grupo parlamentario heterogéneo se rompió en dos pedazos y terminó con la expulsión como diputados no adscritos de once afines a Teresa Rodríguez . Ahora ella ya ha anunciado que va por libre y los demás, incluyendo a Más País de Íñigo Errejón y Esperanza Gómez, no encuentran ni coalición, ni nombre ni candidato.

El caso de Vox es llamativo. Han tenido hasta tres portavoces diferentes... y ahora les han elegido una candidata distinta. Con once diputados han ejercido un papel discreto en la política andaluza, algo más activa -sobre todo en el campo- en el último año, que es cuando han empezado a tomar el pulso a su tarea. Su apoyo al Gobierno ha permitido dotar de estabilidad a Andalucía pero lo cierto es que Moreno no se ha resentido cuando le retiraron su apoyo para el Presupuesto para 2022. La dependencia de Madrid los ha marcado y, según parece, con éxito , ya que las encuestas prevén un importante crecimiento. ¿Serán gobierno?