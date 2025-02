Andalucía se juega una inyección de 25.000 millones en fondos de la Unión Europea

El Gobierno andaluz encara el último tramo de la legislatura con un desafío histórico encima de la mesa: encauzar la gestión del mayor volumen de fondos europeos de la historia de la región. Hasta 2027 habrá que tramitar más de 24.000 ... millones de euros procedentes de distintas fuentes y programas , y todo ello con una situación de partida adversa: los expertos, como el economista y exsecretario general de economía Manuel Hidalgo , han advertido que con los esquemas actuales será complejo para el sector público procesar esa ingente cantidad de dinero. Bruselas obliga a que exista una minuciosa planificación previa de las inversiones, que deben acomodarse a su vez a unos reglamentos de control muy estrictos. El desafío de gestión es casi tan grande como la cantidad de fondos a ejecutar.

Otra vez objetivo 1

¿Cómo se explica este nuevo aluvión presupuestario? La primera clave son los tradicionales fondos estructurales. Desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986 la región ha sido una de las grandes beneficiadas de las ayudas para la denominada ‘convergencia’ (que consiste en acortar las diferencias con las regiones más prósperas). Pese a la modernización de las infraestructuras y al crecimiento económico que se ha producido, la diferencia con los territorios más ricos se ha mantenido (ya que éstos también avanzan y, dado que tienen un tejido productivo más desarrollado, lo hacen de manera más estable y constante).

Aunque hubo momentos en los que Andalucía ganó terreno (especialmente entre finales de los noventa y el año 2007), la crisis del ladrillo supuso un severo retroceso. En este momento Andalucía tiene un PIB per capita del 68% en relación a la media de la Unión Europea (32 puntos menos) y de 82% en relación a la media española (18 puntos menos).

La situación de partida de la comunidad —que permanece en los parámetros de lo que la UE denominaba antiguamente ‘Región Objetivo 1’— unido al golpe que ha supuesto la pandemia, ha generado un ejercicio de solidaridad europea de dimensiones históricas , que tendrá un impacto positivo en la llegada de fondos hasta 2027.

Aunque en el último años que han protagonizado el debate han sido los fondos Next Generation (el nuevo paquete de ayudas para la reconstrucción europea diseñados por la Comisión), no son los únicos y quizá tampoco los más importantes. Los dos programas que han servido para canalizar tradicionalmente las ayudas estructurales son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE). En el marco financiero 2021-2027 la región recibirá 12.710 millones de euros de Feder y FSE, un 22,3% más que en el periodo anterior. Este incremento se debe a que en el periodo 2014-2020 se midió la economía andaluza utilizando indicadores previos a la crisis del ladrillo, con lo cual, en vez de ser ‘Objetivo 1’ pasó a la categoría de ‘Región en Transición’, con lo cual recibió menos cuantía y, además, los requisitos para la inversión eran más restrictivos.

Ahora la comunidad vuelve a ser considerada como ‘Objetivo 1’ y recibe una cantidad superior. A ello se le une que, por el momento, solo se han certificado un 46% de los fondos del marco 2014-2020 (3.800 millones de euros, según los datos del cierre del primer semestre), lo que significa que aún le restan por ejecutar otros 4.000 millones del periodo anterior (que tienen como fecha límite el año 2023). Si se suma el montante del marco presupuestario actual y del anterior, la cifra supera los 16.000 millones.

Next Generation

A esto se le debe sumar ahora todo el paquete de ayudas extraordinarias que ha articulado la Comisión para acelerar la recuperación frente a las consecuencias del Covid en el tejido productivo (el denominado Next Generation), que son complementarias al Feder y al FSE.

Dentro de este nuevo programa, existe una línea que tiene una importancia capital:se trata del denominado React EU , del que le han correspondido 1.880 millones a Andalucía, que deben ejecutarse entre 2021 y 2023. En el presupuesto del presente ejercicio ya se incorporaron 634 millones para reforzar personal e infraestructuras sanitarias y educativas;en el de 2022 se han consignado más de 1.260 millones.

Al margen del React EU, el núcleo de los fondos Next Generation es el denominado MMR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), por los que España va a recibir 60.000 millones de euros en ayudas no reembolsables. El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un sistema muy centralizado para dirigir el destino de estas partidas, y ha manifestado que cederá a las Comunidades Autónomas unos 23.600 millones (si se siguen los mismos criterios que con React EU, a Andalucía podrían corresponderles unos 2.500 millones de euros).

Plazos marcados

En el caso de Feder y FSE hay un margen de siete años más otros tres de gracia (diez en total) para ejecutar los fondos (habría de plazo hasta 2030). Los fondos Next Generation tienen plazos más apremiantes: se deben comprometer entre mediados de 2021 y 2026. Con lo cual, si se gestionan con los criterios actuales será imposible cumplir los objetivos. Como contrapunto positivo, el Next Generation EU es diferente en otros aspectos, como el hecho de que no tenga tasa de cofinanciación (el Estado no tiene la obligación de aportar recursos adicionales en los proyectos elegidos, lo que facilita las inversiones).

Recapitulando: el marco antiguo y el actual de Feder y FSE, junto al React EU y la parte territorializada de los Next Generation sumarían más de 21.000 millones . Si se computan otros fondos, como los agrícolas del Feaga, son casi 25.000 millones que serán gestionados en una parte muy relevante por la Junta. A ello se le une que el destino de una parte significativa de los fondos de recuperación europeos que serán gestionados por el Gobierno central tendrán como destino a las comunidades autónomas.

Nuevas necesidades

Las administraciones españolas tienen, por lo tanto, un doble trabajo, ya que a los tradicionales fondos estructurales se les han sumado ahora los Next Generation. Según fuentes de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España se está centrando en acelerar los fondos para la recuperación , con poco éxito por el momento (dado que hasta agosto solo se habían invertido de manera finalista 104 millones, frente a los 26.634 millones que figuran en el Presupuesto de 2021).

Este sobre esfuerzo en los Next Generation está provocando, a su vez, que se retrase la materialización del acuerdo para el marco financiero 2021-2027 que determinará el calendario de los Feder y los FSE. El resultado es que el cronómetro está en marcha y ya se está acumulando un retraso de casi un año. Se estrechan aún más los márgenes para cumpli los objetivos.

La denuncia más nítida ha llegado del francés Marc Lemaitre, director general de la Comisión Europea , que ha criticado que España «ha demostrado que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo» (aludiendo a que se está postergando la gestión de los tradicionales fondos estructurales para centrarse en los Next Generation). En la medida en la que los fondos estructurales benefician especialmente a Andalucía (junto a otras comunidades como Extremadura), es una mala noticia para la región.

Mikel Landabaso , el director del Centro de Investigación de la Comisión Europea (cuya sede está en Sevilla) ya ha alertado de lo necesario que será el gasto eficiente de esta ingente cantidad de fondos requerirá la creación de nuevas estructuras dentro de la administración, y pone como metáfora que «contamos con cañerías cuya capacidad es de cinco litros por segundo y ahora van a pasar 35 litros» . No es un buen presagio que España sea uno de los últimos países en ejecución de fondos. El experto ha manifestado que «hay que cambiar el sistema de forma racional y transparente».

En el futuro inmediato también se requerirá más personal cualificado tanto en el sector público como en las empresas. En este momento hay más de mil personas en la administración en Andalucía que gestionan de manera directa partidas provenientes del presupuesto europeo. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)ha puesto en marcha el curso de Experto en Gestión de Proyectos Europeos. «Había 50 plazas y la solicitudes han triplicado el aforo, con lo cual haremos nuevas ediciones», afirma José Inacio García Pérez, rector de esta universidad. A su juicio, tanto en las entidades locales como en la Junta es esencial este tipo de especialización, pero también son necesarios profesionales cualificados en las empresas que sepan cómo identificar estas oportunidades.

Aunque el Gobierno andaluz no ha sacado adelante los presupuestos para 2022 , los fondos europeos no estarían afectados por la prórroga presupuestaria. Esto se debe a que se incorporan a la contabilidad regional con una figura denominada como ‘generación de crédito’, que permite así su gestión al margen de que las cuentas del ejercicio en curso estén aprobadas.