El adelanto de las elecciones andaluzas gana enteros y tensiona la agenda de la oposición

Andalucía se encamina hacia unas elecciones anticipadas en junio. Cada día que pasa, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), se muestra más persuadido de las ventajas de un anticipo . Su discurso apunta hacia esa dirección de manera más nítida. ... Aunque antes de apretar el botón de las elecciones quiere realizar una ronda de consultas con responsables institucionales y agentes empresariales, la impresión generalizada en los mentideros políticos es que la decisión ya está casi tomada y que el mandatario se afana en construir una narrativa en torno a una convocatoria anticipada de las urnas que pivota casi en exclusiva sobre la situación económica.

« Esta Semana Santa y la siguiente voy a dar una vuelta y voy a hablar con personas» para «preguntarles qué es lo que consideran ellos también que puede ser mejor para Andalucía», aseguró Moreno este viernes en Córdoba. Faltan, pues, una o dos semanas para despejar las nieblas y acabar con el suspense. Entre tanto reflexiona, en sus declaraciones se va imponiendo la postura del ala económica de su Gobierno , representada por los consejeros de Hacienda y de Transformación Económica, Juan Bravo (PP) y Rogelio Velasco (Ciudadanos), respectivamente.

El presidente andaluz insistía en la importancia de «constituir el Gobierno en verano» y de que éste disponga de un presupuesto nada más empezar 2023, aunque puntualizaba que todavía no ha decidido «la fecha electoral». «Tanto el consejero de Economía, como el de Hacienda, me recuerdan todos los días que con una inflación de dos dígitos, y con un empobrecimiento de las familias, es muy importante ir con un presupuesto a 2023 , y eso supondría constituir el Gobierno en verano, y que el Gobierno que salga de las urnas tenga tiempo suficiente, de septiembre a diciembre, para hacer unos presupuestos», explicaba Moreno, según informa Rafael Verdú .

Las cábalas «políticas» se inclinan más por el mes de octubre. Lo reconoció el también presidente del PP andaluz. « Políticamente, lo que más me interesa y lo que una parte de mi equipo me recuerda es que, después del verano, puedo inaugurar los grandes proyectos políticos y de infraestructuras que hemos gestionado desde el Gobierno andaluz, y muchos de miembros de mi equipo no entienden que, teniendo un buen verano, como vamos a tener, y pudiendo inaugurar el Hospital Militar, el Metro de Málaga y los trenes de la Bahía de Cádiz , pues los dejemos sin inaugurar». En definitiva, tiene que «pensárselo» a fondo.

A falta de que se fije una fecha, Andalucía ya ha entrado en modo campaña, por mal que le pese al vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, quien presiona para que se convoquen los comicios en otoño . Antes, «sería un error», alegó, porque, «bloqueo en el Parlamento no hay» y «el momento es septiembre u octubre, cuando hayamos conseguido que muchísimas empresas y trabajadores andaluces que han sufrido la crisis del Covid y que ahora se están recuperando, tengan un alivio». Pero de su discurso han desaparecido las negaciones categóricas. El pasado martes los periodistas le preguntaron por unas posibles elecciones en junio y él, muy convencido, contestó que «eso no se va a producir». « Cuando el presidente decida, así será », matizaba ayer.

El anticipo electoral es una evidencia en la agenda política. Ha forzado a la oposición a afilar sus estrategias y endurecer sus discursos contra el Gobierno. El PSOE andaluz ha dado ya los primeros pasos para activar la maquinaria electoral : la dirección del partido ha puesto en marcha el mecanismo de elaboración de listas. Desde la renuncia a la Alcaldía de Sevilla a finales del pasado diciembre, el candidato socialista Juan Espadas ha desplegado una agenda de actos públicos, con y sin ministros, para proyectarse ante un electorado que lo conoce poco fuera de la capital hispalense.

Sospechas en los contratos

Su tono moderado también ha cambiado. Espadas ha dado una vuelta de tuerca, más agresiva, a su oposición con el objetivo de situarse bajo los focos, aprovechando el río revuelto de las dudas legales en torno a las contrataciones de emergencia en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE, en Sevilla, el dirigente sacó a relucir la «corrupción» de la Gürtel para terminar vertiendo sospechas sobre la gestión de Moreno coligiendo que si adelanta los comicios es por que «tiene algo que ocultar».

Espadas asegura que «lleva meses estudiando» los contratos de emergencia de la Junta y los vincula con los casos de Madrid

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía los casi 4.000 contratos de trabajadores eventuales a través de un procedimiento exprés habilitado por la Junta durante los primeros meses de la pandemia y también ha pedido una comisión de investigación que, de momento, ha vetado la Mesa del Parlamento. «De la información que vamos analizando empezamos a tener serias dudas de que en Andalucía no haya habido también procedimientos de contratación por emergencia en relación con la crisis sanitaria que, como mínimo, no entren en el mismo modus operandi y con los mismos interlocutores o adjudicatarios que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP», dijo. Reconoció que «llevamos meses analizando y estudiando claramente qué ha pasado y cómo se ha contratado en Andalucía». Después de meses indagando, el PSOE no ha concretado ningún caso de trato de favor que merezca conocer la opinión pública. Y ha dejado el asunto en manos de la Fiscalía para que encuentre los delitos que por ahora son «dudas» y suposiciones.