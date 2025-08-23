Suscríbete a
Seis de cada diez familias de Andalucía llega con problemas a fin de mes

Las estrecheces de las economías domésticas son más acusadas en la comunidad que en el resto de España, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales

Clientes en el mercado de abastos de Las Palmeritas de Sevilla
Clientes en el mercado de abastos de Las Palmeritas de Sevilla
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Llegar a fin de mes es un empeño complejo y no pocas veces imposible para muchas familias de Andalucía. El informe 'El estado de la pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda de la Unión Europea 2030', elaborado por la European ... Anti-Poverty Network (EAPN) y editado por el Ministerio de Derechos Sociales, coloca a la comunidad autónoma en una posición muy delicada en los principales valores que miden la escasez de la vida diaria, y uno de los más ilustrativos tiene que ver justamente con los encajes de bolillos que las economías domésticas han de hacer para que las cuentas cuadren cuando toca cambiar la hoja del calendario.

