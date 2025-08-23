Suscríbete a
ABC Premium

POBREZA

Las ayudas no extirpan la exclusión extrema de al menos diez barrios de Andalucía

El Polígono Sur en Sevilla o Las Palmeras de Córdoba siguen en el vagón de cola

Un ciclista bordea el barrio de Las Moreras de Córdoba
Un ciclista bordea el barrio de Las Moreras de Córdoba valerio merino
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siguen ahí año tras año como una triste evidencia de que queda por mucho por hacer, de que las políticas contra la exclusión social consiguen lo que consiguen: dar pequeños pasos en favor de la integración y de la mejora en la calidad de vida ... pero no logran extirpar el mal de raíz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app